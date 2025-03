Dalton en Piper gekroond tot jeugdprins en jeugdprinses van de stad in Torhout

Dalton Stuer (13) uit de Leopoldstraat en Piper Vandekerckhove (11) uit de Spoorwegstraat (Wijnendale) zijn de nieuwe stedelijke jeugdprins en jeugdprinses carnaval. Beide kinderen werden door de jury verkozen tijdens het jeugdcarnavalsfeest in zaal Club de B.

De organisatie was in handen van de stedelijke feestcommissie en het stadsbestuur, in aanwezigheid van schepen van Feestelijkheden Annick Vanderspurt. Het ging er vrolijk aan toe met een wervelende show door Clown Papa Chico. Die maakte er van begin tot einde één groot festijn van.

Met verbazende goocheltrucs, verrassende illusies, interactieve spelletjes en uiteraard de leukste carnavalsmuziek, afgerond met kinderdisco. De carnavalsprominenten waren present en feliciteerden Dalton en Piper (centraal vooraan op de foto) met hun behaalde titel. (foto JS)