Dag van de Jeugdbeweging: ontbijt en animatie op Grote Markt Kortrijk

Voor meer dan 3.000 leden en 500 leid(st)ers uit de Kortrijkse jeugdverenigingen werd tussen 6 en 8 uur opnieuw een groot ontbijt voorzien. Alle leden van jeugdbewegingen die hun uniform aantrekken werden getrakteerd op chocomelk en koffiekoeken. Daarnaast was er heel wat animatie.

KV Kortrijk was aanwezig met een stand waar je gratis tickets kon scoren, medialab Quindo en jeugdwerkorganisatie Joetz lieten de aanwezigen kennismaken met hun werkingen en bij Oscarcrew vzw werden kunstige airbrush-tatoeages geplaatst.

Geen rivaliteit

Vrijdagavond wordt de dag feestelijk afgesloten met de Nacht van de Jeugdbeweging in evenementenhal Depart, georganiseerd door Chiro Knipoog en Jeugdhuis ‘t Peeceetje.

Ook de vriendinnenbende van Gitta D’hooghe (14), bestaande uit Chiro en scouts van Lauwe, Marke en Bellegem, was er al van 6 uur ’s ochtends. “We hebben al veel gedanst. (lacht) Alle verschillende jeugdbewegingen bouwen hier een feestje, er is geen rivaliteit. We vieren gezamenlijk Dag van de Jeugdbeweging”, zegt Gitta van Chiro Lauwe.

Geen alcohol

Op het evenement werd geen alcohol toegelaten. Alle cafés gelegen binnen de R36 – met aanvulling van jeugdhuis Reflex en café ‘t Kanon in de Doorniksesteenweg – bleven gesloten tussen 4 en 9 uur ‘s morgens. Ook alle nachtwinkels op het hele grondgebied van Kortrijk sloten om 4 uur.

“We maakten opnieuw afspraken met de cafés en nachtwinkels. Op die manier is het minder evident om alcohol aan te kopen voor de jongeren die naar het evenement komen. Het ochtendfeest op de Dag van de Jeugdbeweging is tenslotte een evenement voor alle leeftijden en vindt plaats op een schooldag”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe.