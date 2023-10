Dag van de Jeugdbeweging groot succes, al moet meisje (15) wel naar ziekenhuis na alcoholgebruik: “Doen er alles aan om zo’n zaken te vermijden”

In Brugge lokte de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ een massa volk naar de achterkant van het station. Alle 3.000 toegangsbandjes vlogen de deur uit ondanks de gietende regen. Kleine smet op het feestgebeuren in de stad: een 15-jarig meisje werd afgevoerd naar het ziekenhuis nadat ze onwel werd door het drinken van te veel alcohol, zo bevestigt de politie. “Nochtans doen we er alles aan om zo’n zaken te vermijden”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit).



Met een groot feest van ‘s ochtends (heel) vroeg, zo trapte Brugge de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ op gang. Aan de achterkant van het station kwamen zo’n 3.000 jongeren samen voor een portie plezier. De gietende regen kon de pret niet drukken. Al viel er wel één incident te noteren. Een 15-jarig meisje had te veel alcohol gedronken en werd onwel. Uiteindelijk werd beslist om geen risico te nemen en haar over te brengen naar het ziekenhuis. “Ook haar ouders werden verwittigd”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit) bevestigt dat het feestgebeuren een groot succes was, maar betreurt het ene incident. “Nochtans doen we er alles aan om alcoholgebruik bij de jeugdbewegingen tegen te gaan en zo’n zaken dus te vermijden”, zegt Goderis. “Op het feestterrein werd drank onmiddellijk in beslag genomen. Er waren daarvoor securitymensen aanwezig om controles uit te voeren. In alle communicatie rond het evenement riepen we ook op om geen alcohol te drinken of mee te brengen. Omliggende cafés en winkels werd gevraagd extra toe te zien op de alcoholwetgeving. Daarnaast deden we opnieuw een oproep naar alle jeugdbewegingen om een charter te ondertekenen waarbij ze zich engageren om niet te drinken op of voor Dag van de Jeugdbeweging. We vragen ook aan de scholen om deze boodschap mee te verspreiden en het gesprek aan te gaan met jongeren in de klas en op school.” (MM)