Dadipark pop-up krijgt deze zomer nieuwe editie met extra animatie

Na het succes van vorig jaar strijkt het Dadipark ook dit jaar terug neer in Dadizele. De Heeren Deweer pakken opnieuw uit met een pop-up op dezelfde site van vorig jaar, vlakbij de terreinen van het voormalige Dadipark. “Drie dagen langer en dat met een nieuwe invulling en extra animatie”, aldus de organisatoren.

Het legendarische speel-en doepark in het toeristische Dadizle is al een tijdje niet meer. Maar na de succesvolle comeback als pop-up in de zomer van 2021 komt het Dadipark terug voor een tweede keer opnieuw tot leven. Dadipark werd in 1950 geopend onder impuls van de lokale pastoor Gaston Deweer. Het park evolueerde van een speelplein voor de kinderen van de bezoekers van de basiliek tot een zelfstandig pretpark. “Het park was niet gericht op grote en moderne attracties, maar veleer een laagdrempelig en betaalbaar park voor kinderen”, aldus Stijn Dewulf, David Dewyn, Peter Ingelbeen en Giovanni Maes. Dadipark kreeg uiteindelijk vijf miljoen bezoekers over de vloer. “Geen wonder dus dat Dadizele en Dadipark, bij velen nog een belletje doet rinkelen.”

Eerste editie groot succes

Fysiek is er na zeventig jaar nog weinig terug te vinden van het speel- en doepark, maar de herinneringen blijven voor velen springlevend. Zo ook voor Stijn, David, Peter en Giovanni, die inmiddels de Heeren Deweer vormen. “In de nostalgische context is het Dadipark in Dadizele altijd blijven bestaan. Daar willen we deze zomer mee inspelen met de tweede editie van onze Dadipark pop-up. We willen alle bezoekers van weleer en hun kinderen opnieuw naar Dadizele brengen om het Dadipark te herbeleven.”

Net zoals vorig jaar palmen de Heeren Deweer deze zomer een terrein vlakbij het voormalige Dadipark in. We stonden er van versteld hoeveel mensen vorig jaar de weg vonden naar onze pop-up. We voelen dat ons verhaal nog niet af is en breien er dan ook graag een vervolg aan”, aldus Stijn Dewulf, David Dewyn, Peter Ingelbeen en Giovanni Maes die samen de Heeren Deweer, genoemd naar de pastoor die het Dadipark oprichtte, vormen.

Weekend na de nationale feestdag

In vergelijking met de pop-up van vorig jaar zijn er wel enkele aanpassingen. “We proberen de pijnpunten weg te werken en zetten daarnaast extra in op animatie.” De pop-up Dadipark strijkt van 1 tot en met 24 juli neer in Dadizele. Dat is drie dagen langer dan vorig jaar. De organisatie neemt er nog het weekend na de nationale feestdag bij. “De invulling op het terrein zal dubbel zo groot zijn. We zetten extra in op animatie en kiezen ook voor wat modernere speelelementen, al zal de nostalgie van het Dadipark nooit ver weg zijn. De nadruk blijft wel op het ‘zelf spelen’. Ook de grote stelling op het terrein, die vorig jaar heel wat enthousiaste kinderen lokte, blijft behouden.

Het konijn

Een van de belevingselementen die op de site zal te zien zijn, is het Dadiparkkonijn. “Toen Dadipark nog bestond stal een groot konijn er vaak de show. Kinderen zullen onder andere bij een fotobooth met onze mascotte op de foto kunnen.” De Heeren Deweer stapten vorige week samen met het konijn naar de vrije basisschool in Dadizele. Daar werd onmiddellijk duidelijk hoe populair het konijn deze zomer zal zijn. De Heeren Deweer zetten dit jaar ook extra in op merchandising.

Vanaf 1 maart kan men via www.dadipark.be/shop de nieuwe garderobe terugvinden en aankopen. “Nieuwe petten, nieuwe sokken, nieuwe t-shirts,.. We zetten nog extra in op branding en dat met het label van ‘Made in Dadizele’.” De Heeren Deweer lieten ook affichestickers maken. “Door middel van die verschillende objecten proberen we in aanloop naar de opstart van onze pop-up het nostalgisch gevoel van weleer reeds naar boven te brengen.”