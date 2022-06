Cyriel (10) is Kinderkrak in Avelgem

Cyriel Buysschaert (10) verkocht kaartjes ten voordele van Oekraïne.

“Op Karrewiet had ik gehoord van de oorlog in Oekraïne, en ik leefde enorm mee met die mensen. Het maakte me verdrietig dat er daar nu oorlog is en dat wij niets kunnen doen. Ook op school leerde ik over de oorlog en daar moesten we een tekening maken. Het thema moest ‘oorlog’ zijn, maar er moest ook iets van vrede in voorkomen. Toen kwam ik op het idee om een soldaat te tekenen die met zijn geweer hartjes en bloemen schiet. Ik heb er in verschillende kleuren ook bij geschreven ‘mik op vrede!!!’”

“Ik ben een week bezig geweest aan de tekening, en toen kwamen we op het idee om die te verkopen. We dachten dat we zo wat geld bij elkaar konden sprokkelen en het aan Oekraïne konden geven. Dat was goed gedacht, en toen heeft Squair Media uit Deerlijk de tekening laten drukken op kaartjes. Tegen een lagere prijs, omdat ze het een mooi initiatief vonden.”

“Ik verkocht eerst aan familie en vrienden, maar al snel vroegen ook andere mensen om een kaartje. Ook de hockeyclub heeft mijn initiatief gesteund. Ik ben heel blij dat ik 500 euro kan geven aan Oekraïne. We hebben het geld gestort op 1212, en zij kiezen nu wat ze ermee doen. Misschien is 500 euro niet superveel, maar alle beetjes helpen!” (ML)

