Crystal (11) is Kinderkrak in Lo-Reninge

Crystal Komer Deramoudt (11) leerde meer dan tachtig cijfers na de komma van het getal pi van buiten. Een sterk staaltje studeerwerk van de leerlinge uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool Oogappel uit Lo.

Veel leerlingen beginnen al te zweten als de leerkracht het heeft over het getal pi. Maar niet Crystal Komer Deramoudt. “Naar aanleiding van de STEM-week (STEM staat voor Science, Technologie, Engineering en Mathematics, red.), leerde ik tachtig cijfers na de komma van het getal pi van buiten. Ik heb daaraan ongeveer tien dagen gestudeerd met de hulp van mijn zussen en mijn mama”, zegt ze trots.

Leuk om te doen

“Ik oefende meestal voor het slapengaan. Momenteel zou ik niet meer tot aan tachtig cijfers geraken. Maar mits wat oefening zou het me ongetwijfeld opnieuw lukken en misschien nog meer.”

Een speciale reden voor haar pi-stunt heeft Crystal niet. “Ik vond het gewoon leuk om te doen”, zegt ze. “Maar wiskunde is nochtans niet mijn favoriete vak. Ik hou meer van spelling en taal. In het begin van de lagere school was mijn Nederlands echter niet zo goed, want ik ben Franstalig opgevoed. Maar nu lukt het aardig.”