Creativiteit voor jong en oud in Makerslab Hangaar in Knokke-Heist

In Jeugdcentrum De Marge opende het ‘Makerslab Hangaar’ feestelijk de deuren. Bij dit project van Jeugdclub ‘t Verzet kunnen handige Harry’s, techwizards en artistieke zielen zich volop uitleven. “Met onder meer 3D-printers en toestellen om koffiemokken te bedrukken, hebben we alle nodige materiaal in huis”, zegt coördinator Jarno Van Acker.

Voor de voorgeschiedenis van Makerslab Hangaar moeten we zo’n twee jaar terug in de tijd gaan. Zo is meteen duidelijk dat de coronacrisis het project flink parten heeft gespeeld. “We zijn begonnen met maandelijks workshops te geven, onder meer rond het werken met keramiek en over het bedrukken van skateboards met leuke tekeningen”, vertelt Jarno Van Acker, coördinator van Jeugdclub ‘t Verzet.

De jeugclub ontvangt subsidies van de Vlaamse overheid en opereert onafhankelijk van de gemeente Knokke-Heist maar werkt wel samen met de gemeentelijke jeugddienst en jeugdraad voor de ontwikkeling van een aantal projecten en evenementen voor jongeren.

3D-printers

Het was voor het nieuwe project wel wat werken met de handrem op want op bepaalde momenten mochten er door corona slechts vijf mensen tegelijk binnen, het raam moest opengezet worden en alle begeleiders en bezoekers waren verplicht een mondmasker te dragen.

“Doorheen de tijd hebben we ons Makerslab Hangaar mooier aangekleed, met meubeltjes ingericht en voorzien van meer en betere werkmaterialen”, zegt Jarno Van Acker. “Zo hebben we onder meer een tweetal 3D-printers aangekocht waar heel mooie dingen mee kunnen gedaan worden. We kochten ook een zogenaamde ‘heat press’ voor het bedrukken van t-shirts en later ook nog een toestel voor het bedrukken van koffiemokken en andere materialen.”

Tussen 12 en 30 jaar

De doelgroep voor het project zijn jongeren tussen 12 en 30 jaar oud; maar wie al ietsje ouder is, zal niet geweigerd worden bij Makerslab Hangaar, zo laten de projectverantwoordelijken verstaan.

“We waren heel erg tevreden dat we ons Makerslab Hangaar op vrijdag 13 mei dan eindelijk feestelijk konden openen”, gaat coördinator Jarno Van Acker verder. “Iedereen is hier steeds welkom op woensdag en zaterdag tussen 14 uur en 18 uur om gebruik te maken van onze materialen. We vragen wel een kleine vergoeding maar dat is eigenlijk enkel om de kosten te dekken.”

“Bedoeling is om de komende maanden nog meer workshops te organiseren onder begeleiding van deskundigen. Maar daarnaast willen we ook wel dat hobbyisten op den duur zelf ook de jongere bezoekers gaan opleiden. Vorige weekend was er al een leuke bedrijvigheid met een tiental jongeren in het Makerslab en we gaan ervan uit dat de stijgende bekendheid nog meer mensen tot hier zal brengen.”