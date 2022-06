Cowboys en indianen centraal op ‘Moense Kinderfeeste’, opbrengst voor Huize Ten Dries

Na een noodgedwongen rust van vier jaar wordt op zondag 26 juni opnieuw de ‘Moense Kinderfeeste’ georganiseerd. Centraal thema dit jaar is ‘cowboys en indianen’. Daarnaast zijn er nog heel wat attracties op kindermaat.

Kinderen en hun ouders hebben wellicht zondag 26 juni al een tijdje aangestipt in hun agenda. Op de terreinen van Transport Vanneste wordt dan de negende editie van de Moense Kinderfeeste georganiseerd.

4.500 aanwezigen

Het idee van de Moense Kinderfeeste ontstond in 2004 toen Geert Vanderhaeghen, een uitgeweken Kuurnenaar, het concept van de Kuurnse Kinderfoor naar Moen wilde halen. Samen met een team medewerkers slaagde hij in het opzet. Ondertussen is de Moense Kinderfeeste een begrip geworden in de regio.

“Bij onze jongste editie in 2018 waren er 1.427 kinderen aanwezig. Reken daar de ouders bij en we komen al snel aan 4.500 aanwezigen”, vertelt Geert.

Terreinen Transport Vanneste

De organisatoren hadden de pech dat de Moense Kinderfeeste een tweejaarlijks gebeuren is en dat ze die in 2020 niet konden organiseren door corona. “We zijn dan ook heel blij dat het nu weer kan.”

Als locatie wordt verder geopteerd voor de terreinen van Transport Vanneste. “In 2016 hadden we een echte regeneditie. We besloten dan ook in 2018 alles te concentreren op de enorme terreinen van het transportbedrijf en niet meer in het centrum van Moen. Bij regenweer kunnen nu heel wat zaken binnen plaatsvinden.”

Duwtje in de rug voor Huize Ten Dries

Geert Vanderhaeghen belooft in ieder geval een spetterende editie. “Zowat alle sponsors die de editie 2020 steunden, vroegen hun geld niet terug zodat we op dat vlak al goed zitten. Het thema dit keer is cowboys en indianen. Guapa Creations zorgt voor een unieke stand in dit thema. Voor wie het niet zo op het westerngedoe begrepen heeft, is er ook heel wat ander spelmateriaal voorzien.”

Per kind vraagt men een deelnameprijs van 3 euro, maar daar gaat een belangrijk deel van naar Huize Ten Dries (vzw Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen) in Sint-Denijs. “Wij willen die mensen een duwtje in de rug geven door na ons evenement een mooi bedrag te schenken. Op die manier kunnen zij extra ondersteuning voorzien voor hun vakantiewerking en privétherapieën want enkel extra fondsen kunnen hen hierbij verder helpen. Via onze website hebben we ook een crowdfunding opgezet.” (Geert Vanhessche)