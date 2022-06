Corneel (15) is Kinderkrak in Bredene

Corneel Vanslembrouck (15) pakte in april brons op het West-Vlaams kampioenschap tijdrijden en was daarmee dé grote verrassing bij de tweedejaarsnieuwelingen. Als wielrenner mocht Corneel dit jaar al vijf keer het podium bestijgen.

Zijn beste prestatie zette hij neer op 14 mei tijdens een wielerwedstrijd in Ingelmunster waar hij de tweede plaats pakte, maar hij pakte ook brons tijdens het provinciaal kampioenschap tijdrijden en op het provinciaal kampioenschap zelf.

Corneel kreeg het wielrennen met de paplepel ingegeven. Zijn vader is een wielerliefhebber en trekt er geregeld opuit met de fiets. Hij rijdt dan wel geen wedstrijden, Corneel doet dat wel en dat voor het FlandersColor-Galloo Team. Vorig jaar pakte hij in elf wedstrijden geen enkele keer een podiumplaats. Dit jaar deed hij dat al vier keer van de twaalf gereden wedstrijden. Opkijken doet hij naar wielrenner Tim Declercq. “Ik vergelijk me een beetje met hem”, zegt Corneel. “Ik trek ook graag het peloton, en dat leidt soms tot onvrede bij mijn teamgenoten. Even goed als hij zal ik wel niet worden. Ambitie? Ik ben al heel blij met de prestaties die ik tot nu toe heb neergezet. We zien wel wat de toekomst brengt. Voorlopig zie ik elke podiumplaats als een bonus.”

“Ik train wekelijks twee keer in combinatie met mijn schoolwerk”, besluit Corneel. (JRO)

