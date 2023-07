Collega’s Kindercentrum Waregem zetten Katrien tijdens laatste werkdag in de bloemetjes

Deze week nam Katrien Waelkens (62) afscheid van de vele peuters en van haar collega’s in het Kindercentrum. In april 1984 startte ze er als een van de allereerste verpleegkundigen.

Ze werd nadien verantwoordelijk om nieuwe crèches op te starten en nam de voorbije jaren de administratieve taken op zich. Enkele collega’s en familieleden pikten Katrien donderdagochtend op met de fietskar voor een verwendag vol verrassingen in de verschillende Waregemse afdelingen.

Reis naar Kroatië

In de Kindervilla in de Brouwerijstraat genoot ze van enkele mooie herinneringen en een lekkere picknick. “Het voelt heel raar om afscheid te nemen”, vertelt ze. “Maar ik ben erg tevreden met wat we hier gerealiseerd hebben. Vanaf nu zal ik meer tijd met mijn eigen kleinkinderen kunnen doorbrengen en vaker gaan fietsen. Een reis naar Kroatië staat ook hoog op het verlanglijstje. Mijn man en ik hebben zelfs een camper gekocht om er regelmatig op uit te trekken.” (LV)