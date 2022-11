Coalitiepartners N-VA en Vooruit recht tegenover elkaar in Zwarte Pieten-discussie: “Het debat gaat te veel over de vorm, te weinig over de inhoud”

Naar jaarlijkse traditie doet het debat over Zwarte Pieten en Roetpieten weer heel wat stof opwaaien. Vooruit-gemeenteraadslid Maxim Veys en Cultuurschepen Maxim Veys kruisten onzacht de degens op Twitter. Die eerste vindt dat Sinterklaas een feest moet zijn voor alle kinderen, de tweede wil onder geen geding toegeven aan ‘hysterische wokers’. Het resultaat: een onfraai schouwspel tussen twee coalitiepartners.

De Krant van West-Vlaanderen schreef vorige week als eerste dat er ook dit jaar in Kortrijk met roetpieten gewerkt wordt. En dat nieuws deed op Facebook en Twitter serieus wat stof opwaaien. Axel Ronse (N-VA) verdedigde trots de beslissing van zijn partijgenoot en schepen van Evenementen Kelly Detavernier. “Neen aan alle hysterische woker’s die #ZwartePiet willen cancellen. Doen we niet. We laten onze identiteit niet wegschrapen,” liet hij zaterdagmorgen optekenen via Twitter.

Hij werkt prompt getrakteerd op honderden likes en enkele misnoegde reacties, waaronder één van coalitiegenoot Maxim Veys. “Axel, ik betreur je toon wel. Heb toch moeite om te blijven geloven dat je zélf niet wil polariseren.” Geen man overboord, beiden heren hebben het dispuut intussen uitgepraat maar betreuren de manier waarop het Sinterklaasfeest, het grote kinderfeest bij uitstek, weer in de schijnwerpers staat.

Teer punt

De discussie over het al dan niet invoeren van de Roetpieten is nooit een punt geweest op de gemeenteraad. “Elke intrede van de Sint was een superleuk feest met alleen blije mensen. Ik begrijp dan ook niet dat er elk jaar zoveel over te doen is.” zegt schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA).

Maxim Veys (Vooruit) zet de deur wel open voor de invoering van roetpieten. Daarmee raakt hij ook meteen een teer punt aan. “De discussie over Zwarte Pieten of Roetpieten gaat altijd over de vorm, maar nooit écht over de inhoud. Eigenlijk zouden we eens moeten vragen aan de kinderen hoe zij erover denken. Ik denk dat het antwoord heel simpel zal zijn, namelijk een feest voor iedereen.”

Axel Ronse wil niet wijken. “Het moet gedaan zijn met toe te geven aan zaken waar eigenlijk niemand direct aanstoot aan neemt. We trekken elk jaar een divers publiek aan.”

Intrede Sint

Naar jaarlijkse gewoonte doet de Sint zijn intrede in Kortrijk op zaterdag 5 november aan Buda Beach. Vanaf 10 uur speelt de kinderband BlitZ ter hoogte van Bar Amorse. Alle kinderen en hun (groot)ouders kunnen er zich tijdens het wachten tegoed doen aan warme chocolademelk of soep aan de bar van de Gezinsbond. Om 10.45 uur komt de Sint aan met de boot en worden hij en zijn pieten verwelkomd in Kortrijk en de stadssleutel overhandigd. De Sint zal voorlezen uit zijn Grote Boek. Voor alle kindjes wordt snoepgoed en lekkers voorzien. Ze krijgen ook een bon om op zaterdag 5 en zondag 6 november een gratis ritje mee te pikken op draaimolen Bambino op de Grote Markt. Om 11.30 uur vertrekt de Sint met de Riksja richting Schouwburg waar hij dan op zondag nog een paar theatervoorstellingen speelt. (JF)