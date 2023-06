Ciana (11) is Kinderkrak in Heuvelland

Ciana Jennerich (11) kiest na de zomervakantie voor een opleiding biologie-wetenschappen aan het Ieperse Lyceum. In het zesde leerjaar in de VBS Nieuwkerke scoorde ze op de Pi-dag uitzonderlijk sterk met het opzeggen van de getallen na de komma. “Ik kon 31 cijfers uit het hoofd zeggen. Leuk om eens te doen maar ik zal nu ook weer niet aan grote wedstrijden deelnemen.”

De Internationale Pi-Dag is altijd op 14 maart omdat die datum in het Amerikaans als 3-14 geschreven wordt. Meteen een verwijzing naar het getal Pi. Pi vormt niet de grootste uitdaging voor Ciana. “Thuis op de piano kan ik me echt ontspannen. Ik oefen toch wel een kwartier per dag. Door te tokkelen kan ik ook mijn fantasie kwijt. Ik speel liedjes uit mijn schoolboeken en soms probeer ik ook wel iets van mezelf te spelen. Maar mijn favoriete nummer is In the Hall of the Mountain King van Edvard Grieg.”

Ciana volgt zowel notenleer als pianoles aan de Ieperse academie, waar ze recent nog haar grote voorbeeld Jef Neve zag optreden toen hij er zijn nieuwe album kwam voorstellen. Het pianoverhaal van Ciana begint bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano. “Toen ik op tv die mooie klanken hoorde was ik meteen verkocht.” Ciana is de dochter van Danny Jennerich en Lindsey Demonie. (MDN)

