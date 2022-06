Chloé (14) is Kinderkrak in Komen-Waasten

Verkiezingen, compleet met affiches en een heus programma. De opdracht om bij de jeugdgemeenteraad betrokken te raken, was absoluut niet eenvoudig.

Toch kon Chloé Van Elslande doorstoten naar een eigen zitje, met bijhorende sjerp. “Ieder kind uit de gemeente mocht deelnemen aan de verkiezingen en voor mij leek het de uitgelezen kans om mee te helpen bouwen aan de gemeente van morgen”, lacht de jongedame. “We waren met 30, maar uiteindelijk werden slechts 11 kinderen door de burgemeester benoemd tot jeugdgemeenteraadslid. Je zou durven denken dat het een speelse bedoening is, maar het is een serieuze zaak. We organiseren vergaderingen en bijeenkomsten. In mijn programma had ik verschillende zaken vermeld die me na aan het hart liggen. Zaken zoals dierenwelzijn of meer asbakken.” Geen woorden maar daden dus en dat maakte Chloé, samen met de andere gemeenteraadsleden al snel duidelijk. “Wie dacht dat de volwassen gemeenteraad geen oren had naar onze voorstellen, kreeg al snel lik op stuk. Samen met de 10 andere leden stelden we een actieplan op om roken uit het leven van de jeugd te bannen. Ons concept van Generatie zonder tabak werd door de burgemeester en schepenen overgenomen en zo konden we de eerste tabaksvrije zone creëren in onze gemeente.” (CLL)

