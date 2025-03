Chiromeisjes kapen Den Tap voor jaarlijkse streekbieravond in Langemark

De jaarlijkse streekbierenavond van Chiro Ixagodo vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 maart in Den Tap in Langemark. Ieder jaar halen de Chiromeisjes alles uit de kast om de zaal in te richten volgens een bepaald thema.

“Nu is het thema ‘The Pirates of Ixagodo’”, zegt hoofdleidster Lotte Schoorens. “De leden doen per afdeling een showtje van 19.30 uur tot 20 uur. Bezoekers kunnen genieten van meer dan dertig diverse streekbieren.” De deuren van Den Tap gaan open om 19 uur en de toegang is gratis. Op de foto zien we de leidsters van Chiro Ixagodo die al hun piratenhoed opgezet hebben om hun streekbierenavond te promoten.