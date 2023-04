Chiromeisjes Ilse organiseert eetfestijn in zaal Lindelei

Zondag 16 april organiseert Chiromeisjes Ilse uit Lendelede een eetfestijn in zaal Lindelei. Chiro Ilse is alive and kicking. De recente Laspidy-fuif was daar een bewijs van. “En nu werken we verder toe naar ons jaarlijks kamp in Lier”, zegt Febe Vanhee.

“De Laspidy-fuif van vrijdag 31 maart in zaal Den Tap verliep echt goed”, zegt Febe Vanhee van Chiro Ilse. “We hadden meer volk dan verwacht! Het was ook de eerste keer dat we onze fuif in een grotere zaal lieten doorgaan en ook dat was een schot in de roos. Dus we zijn wel trots en blij met wat we met de fuif bereikt hebben.”

Chiro Ilse kwam de coronaperiode goed door. “Momenteel zijn er ongeveer een 120-tal leden en dat aantal blijft nog altijd in stijgende lijn gaan. Dat zijn er meer dan vóór corona. Onze eerstvolgende activiteit is ons eetfestijn van zondagmiddag 16 april in zaal Lindelei. Volwassenen betalen 14 euro, veggie-liefhebbers 14 euro, kinderen tot 12 jaar 9 euro. Je kunt daarvoor tot en met vrijdag 7 april inschrijven via het online formulier op de Facebookpagina van Chiro Ilse.” (IB)