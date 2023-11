Chirolokaal Oudenburg niet meer toegankelijk voor kinderen: “Wachten op échte oplossing”

Om het probleem van onderdak tijdelijk op te lossen stelden het stadsbestuur en de dienst jeugd aan jeugdvereniging Chiro voor om de werking gedeeltelijk in het dorpshuis te houden. Voor de spaghettiavond van afgelopen zaterdag zat de leiding hierover nog eens samen met schepen Romina Vanhooren – nu burgemeester – en de dienst jeugd.

“In ons eigen lokaal mogen de kinderen niet meer binnen, alleen wij nog van de leiding om materiaal te stockeren. Om er werking te hebben, is het gebouw onvoldoende veilig”, zegt hoofdleider Jochen Ramoudt.

Dorpshuis

“We kregen van de stad het voorstel om twee jaar het dorpshuis te gebruiken. Wij opteerden voor containers op de parking achter de kerk of op het grasveld achter ons lokaal. Het dorpshuis alleen als oplossing volstaat niet, vermits gemiddeld 80 tot 85 leden op zondag naar onze activiteiten komen. De ruimtes in dat gebouw zijn te klein om elke groep afzonderlijk te laten werken”, legt Jochen uit. “We wachten op een échte oplossing.”

Dat de containers niet op de parking achter de kerk kunnen komen, is te wijten aan het feit dat daar een werfzone wordt ingericht eens de werken aan de kerktoren beginnen. Chiro lanceerde nog een ander voorstel: containers op het terrein naast KVK Ettelgem. “Dat kan niet zomaar, want de site is gelegen in agrarisch gebied”, legt Romina Vanhooren uit.

“We kijken om samen met de Chiro en alle partners in Ettelgem tot de meest geschikte oplossing te komen. Zo zal de Chiro het nieuwe lokaal en site van de Tunne kunnen gebruiken en kijken we aanvullend welke lokalen we in Ettelgem ter beschikking kunnen stellen, mogelijk ook het dorpshuis. De verdere werking van deze mooie vereniging is ook voor ons stadsbestuur van cruciaal belang”, benadrukt Romina Vanhooren.

De leiding wilde ook zekerheid over de verhuizing naar De Kikker. En daarover maakt de jeugdschepen zich sterk: “Dat blijft zeker de bedoeling en wordt van zodra de buitenschoolse kinderopvang kan verhuizen naar de nieuwe locatie in de Hoogstraat een permanente oplossing. Bovendien hebben we ook hiervoor budget vrijgemaakt om een aantal investeringen in het gebouw uit te voeren.”