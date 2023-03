Chirojongens serveren stoofvlees en vol-au-vent

Op zaterdag 25 en zondag 26 maart pakken de jongens van Chiro Lange Jo weer uit met hun jaarlijks etentje. Net als de voorbije jaren kan er ook nu weer gesmuld worden van stoofvlees of vol-au-vent à volonté met frietjes en groentjes.

Volwassenen betalen 16 euro, kinderen tot 12 jaar 12 euro. Op zaterdag openen de deuren van oc Den Tap in de Klerkenstraat om 18.30 uur, op zondag kan je aanschuiven vanaf 11.30 uur. Er is ook weer mogelijkheid tot takeaway. Kaarten kunnen besteld worden bij de leiders of via chirolangejo.weebly.com. Op de foto herkennen we Robbe Seys, Sandro Vanpeteghem, Ferre Lameire, Daan Deltour, Tibo Seys en bovenaan Stan Dewulf. (gf)