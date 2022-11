Chiro Zie Zo Zon wint juryprijs Trooperdroom met filmpje: “1.500 euro voor bouw regenput”

In de studio’s van Studio 100 vond onlangs de uitreiking plaats van Trooperdroom. In de categorie Jeugd won Chiro Zie Zo Zon. “Onze droom was om een regenput te installeren aan ons Chirolokaal”, aldus hoofdleidster Femke Piepers (19). “Ons filmpje kon de jury van Trooper echt overtuigen.”

Het idee om als droom een regenput in te dienen is rechtstreeks gelinkt aan de energiefactuur. “We vielen achterover van onze energiefactuur”, vertelt de hoofdleidster Femke Piepers. “Alles in ons Chirolokaal loopt nu op leidingwater. Het volledig voorzien in ons gebruik op basis van regenwater zou al een pak schelen.”

Steun

“Alleen de keuken zouden we nog op stadswater laten lopen. Los van de energiefactuur is het ook duurzamer om over te schakelen op regenwater om zuiniger om te gaan met drinkwater.”

Het was de juryprijs die de Anzegemse Chiro won bij de ‘Tofste Trooperdroom’. De jeugdbeweging krijgt 1.500 euro om een regenput te installeren aan het lokaal. “We zijn uiteraard heel tevreden met het gewonnen bedrag van 1.500 euro, maar er zal nog wat bijgepast moeten worden om alle kosten te kunnen dekken.”

Vooraf had de jeugdvereniging de steun gevraagd aan het Anzegems gemeentebestuur. Deze kregen ze volmondig. “Nu volgt de planning op de algemene vergadering met de jeugddienst, jeugdraad en de schepen van Jeugd Yannick Ducatteeuw om te zien wat er mogelijk is. Vooral waar de regenput geplaatst zal worden en het financieel plaatje zullen besproken worden. Er zal bepaald worden welk bedrag wij vanuit de Chiro dienen bij te leggen en hoeveel de gemeente wil bijpassen.”

Voor de 240 leden zal deze regenput goed van pas komen. Ook de KAJ Anzegem, die in hetzelfde gebouw huist, zal kunnen meegenieten van deze investering.

Succes

Na twee gemiste edities door de coronacrisis mikte Trooper in 2022 op 1.000 dromen en 100.000 stemmen. Het werd een onverhoopt succes: er werden 1.132 dromen ingestuurd, waarop 139.388 keer gestemd werd.

“Verenigingen vormen het bindmiddel van Vlaanderen”, klinkt het bij Trooper. “Ze binden en verbinden mensen, jong en oud, groot en klein. Iedereen is er welkom. Het is een plek waar je je thuis voelt, waar je kan leren winnen, verliezen, ondernemen, samenwerken, vallen en weer opstaan. Het verenigingsleven kan alleen maar bloeien dankzij het harde werk van een handvol vrijwilligers. Trooper wil deze vrijwilligers helpen om extra financiële middelen in te zamelen zodat zij meer kunnen bezig zijn met hun passie want dat is tenslotte hun vereniging op de best mogelijke manier organiseren.”

(GV)