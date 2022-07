Chiro Woumen trekt op kamp met een nieuwe kookploeg

Chiro Woumen trekt dit jaar van 11 tot 21 juli op kamp naar Lokeren. Deze vroege datum is uitzonderlijk voor de Chiro. Niet alleen is de periode anders, ook de kookploeg bestaat uit volledig nieuwe mensen.

De voorbije 40 jaar was er de kookploeg met Francine Bracquez, Johny Salembier, Mieke Vandenabeele en Stefaan Debruyne. Vorig jaar deelden ze iedereen mee dat ze in het kookboek na 144 jaar kookouderschap de laatste bladzijde zouden schrijven op 31 juli. Er was een mooi afscheid, maar toen begon de zoektocht naar nieuwe kookouders. Heel vlot verliep dat niet, maar na wat inpraten vond men toch voldoende mensen om de keuken te bemannen voor het nakende kamp.

Uitdaging

Twee koppels – Klaas Mackelberg en Josephine Bardijn en Tom Cremmery en Sigrid Cambier blijven 10 dagen werken in de keuken en vijf personen – Andrey Vancoillie, Evelien Baute, Laurens Druant en echtgenote Romy en Emiel Marchand komen enkele dagen meehelpen. “Het wordt voor de kookploeg een hele opgave om in de voetsporen van onze voorgangers te treden. Een echte uitdaging, mag je gerust zeggen. Maar we kregen van hen heel veel goede raad alsook de kookboeken met alle gegevens qua aantal, hoeveelheid… van de laatste vijf jaren”, vertelde Sigrid, die in het dagelijkse leven leerkracht voeding is. “Voor ons is het eigenlijk de Bijbel. Als we een maaltijd bespreken zoeken we in de Chirobijbel alle gegevens rond dit menu”, vult Tom aan.

EHBO

“De ouders en de leiding zijn ook heel blij dat er mensen mee zijn die heel goed op de hoogte zijn van EHBO. Een geruststelling voor jong en oud”, maakt Klaas ons duidelijk. Klaas en Laurens zijn immers beiden bij de brandweer en weten dus goed wat te doen in noodgevallen. “We hopen dat ons eerste kamp zal slagen en dat alle magen elke dag gevuld zullen worden met heerlijk eten. Maar we hopen vooral ook dat de leden bij thuiskomst gaan vertellen over al het lekkers dat ze mochten eten op kamp”, besluit Josephine. (SD)