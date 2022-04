Chiro Wingene organiseert wereldkampioenschap stokbal

Op zondag 10 april vindt de 25ste editie plaats van het bekende wereldkampioenschap stokbal in organisatie van Chiro Wingene. Dit grote sportieve evenement vindt plaats op de voetbalvelden aan het sportpark.

“Stokbal is een originele sport die lang geleden uitgevonden werd door leden van Chiro Jokwy- Mekwy Wingene. Met oude exemplaren van kranten werden er stokken gemaakt. De sport zelf is vergelijkbaar met voet- of handbal en wordt gespeeld op een afgebakend terrein met twee doelen. De bal mag enkel met zo’n stok aangeraakt worden en zoals bij andere balsporten is het de bedoeling om de bal in het doel terecht te laten komen”, vertelt leider en organisator Joni Thylys.

Gezellig terras

De 25ste editie van het stokbaltornooi vindt plaats op de voetbalvelden van het sportpark en duurt 12 uur. “Na een periode van twee jaar verplichte coronastop vindt het tornooi opnieuw plaats. Er nemen heel wat ploegen deel voornamelijk jeugdbewegingen. De plaatsen zijn beperkt en inschrijven is de boodschap. Een groep bestaat uit minimum zes en maximum 10 personen. Ook supporters zijn van harte welkom. Er zal een gezellig en zonnig terras ingericht worden. Diverse drankjes en culinaire hapjes worden te koop aangeboden. In de koerstent kunnen koersliefhebbers live de Amstel Gold Race meevolgen. Iedereen is welkom vanaf 8 uur ‘s morgens.”

Ploegen die zich willen inschrijven kunnen dit via wout.debaene@telenet.be.