Chiro Windekind in Adinkerke viert 20ste verjaardag

Twintig jaar na de oprichting is Chiro Windekind nog altijd een bloeiende en groeiende beweging. Opvallend daarbij is dat de meeste mensen die zich vanaf het eerste uur hebben geëngageerd, nog altijd nauw betrokken blijven. Samen vieren ze het jubileum van 24 tot en met 26 februari in De Boare.

Priester Stephan Houtman vertelt hoe het ooit is begonnen: “In mei 2002 kwam hier de Meisjeschiro Jochi uit Roeselare logeren, waarvan ik nog proost was. Dat ontlokte aan Myriam Deriemaeker de reactie: ‘Dat missen we in Adinkerke, een jeugdbeweging’. We zijn beginnen brainstormen, hoewel dit project volgens een aantal waarnemers geen lang leven beschoren was. Wat ons nog meer motiveerde!”

Niets voor meisjes

Myriam Deriemaeker herinnert zich: “Ik vond het jammer dat er hier geen jeugdbeweging was. Ik heb vijf broers, en voor hen was er voetbal, maar zeker voor meisjes was er zo goed als niets. Samen met Stephan hebben we een brief opgesteld en ons tot de ouders in de scholen gericht om ons idee voor te stellen. Naast Rita Decrock en Hein Vanden Bulcke reageerden er nog een 20-tal ouders. Hein kreeg ook de steun van zijn vrouw, Trees Gheysen. Het bijzondere was dat Trees leerkracht was in de vrije basisschool Sint-Pieter en ik in de gemeenteschool De Leerplaneet, maar we kenden elkaar niet. Onze samenwerking in de Chiro zou een meerwaarde blijken. Meer nog: we zijn vrienden voor het leven geworden!” Trees Gheysen benadrukt: “Via de Chiro kwamen kinderen uit de twee scholen met elkaar in contact en leerden ze elkaar beter kennen.”

Lokaal ‘t Libelleke

Stephan Houtman: “We hebben verscheidene jeugdbewegingen gecontacteerd om ons te helpen bij de start van een nieuwe jeugdbeweging in Adinkerke, maar enkel de provinciale Chiro reageerde. Rita Decrock rekruteerde leiding uit muziekkorps El Fuerte. We kregen ook de steun van toenmalig jeugdconsulent John Vermote. De naam ‘Windekind’ was snel gekozen – er was ooit een Chirogroep met die naam actief geweest in Adinkerke. Het eerste clublokaal – in het parochiehuis – kreeg de naam ’t Libelleke.”

Echte meerwaarde

Hein Vanden Bulcke is al 20 jaar heel actief betrokken bij Chiro Windekind: “Ik had ervaring bij het Chiroverbond en in de Nationale Commissie om mij meteen in te zetten. In het begin heb ik veel meegeholpen bij het organiseren van activiteiten, kampen,… De Chiro heeft een echte meerwaarde voor onze jeugd: kinderen en jongeren leren er met elkaar omgaan, ze leren er spelenderwijs vaardigheden aan die hen in het latere leven van pas zullen komen: verantwoordelijkheid nemen, vergaderingen bijwonen en organiseren,…” Trees en Myriam herinneren zich dat ze zijn gestart in twee caravans op de voormalige camping Ter Hoeve. “En dan was er het eerste bivak in het kasteeldomein van Ruddervoorde. Kinderen zijn gek op bivakkampen! Binnenkort is het ons 21ste bivak! We zullen weer met tien koks zijn, maar wij laten stilletjes aan de teugels los, want Chiro Windekind is in goede handen bij het team van de nieuwe generatie.”

Chiro Windekind viert feest van 24 tot en met 26 februari in De Boare, met doorlopend een retrospectieve fototentoonstelling. Wie met het Chiroteam kennis wil maken kan zich inschrijven voor de receptie op vrijdag of het ontbijt op zondag – info:www.chiroadinkerke.be