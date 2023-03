Chiro Windekind blikt terug op 20 jaar Chirowerking

Chiro Windekind vierde haar 20ste verjaardag met een heus feestweekend in De Boare. Dat startte vrijdag met een receptie en het Chirocafé. Zaterdag beleefde iedereen veel plezier aan de activiteiten op de Chironamiddag en de jongsten konden helemaal uit de bol gaan tijdens de Kids Party.

De oud-leiding ging helemaal op in de dropping op zaterdagavond. Zondag was iedereen vroeg uit de veren voor het uitgebreide feestontbijt. Alle bezoekers en deelnemers zijn het erover eens: het was een geslaagd feestweekend met een grote opkomst voor de volledige waaier aan activiteiten. Ook de fototentoonstelling over de voorbije 20 jaar Chirowerking werd heel erg gewaardeerd. (MVO)