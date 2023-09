Chiro trapt nieuw jaar op gang met eetfestijn en Daltonsfuif

Chiro Sint-Joris start het nieuwe jaar op zondag 10 september, samen met de meisjes van Chiro de Kadullekes. “Net zoals de voorgaande jaren werken we ook deze jaargang rond een bepaald thema”, geeft de leiding mee.

“Dit jaar kozen we voor ‘Daar zit muziek in’ en de activiteiten zullen dus steeds gelinkt zijn aan het jaarthema. Onze startdag begint om 10 uur aan zaal Den Akker, iedereen vanaf het eerste leerjaar is welkom. Zeker ook kinderen die nog nooit bij ons langs zijn geweest. Sowieso mogen nieuwkomers drie keer gratis proberen alvorens te beslissen of ze zich effectief willen inschrijven. Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro. Onze werking bestaat overigens uit zes groepen.”

Het belangrijkste weekend van het jaar volgt de week erop met eerst op vrijdag 15 september een eetfestijn. “Die avond organiseren we in zaal Den Akker een Vlaamse klassieker. Er staat stoofvlees met frietjes op het programma. Tien euro voor kinderen en twaalf euro voor volwassenen. Er is ook een vegetarisch alternatief voorzien.”

daltonsfuif

Een dag later volgt dan een jubileumeditie van de Daltonsfuif. “Het is ondertussen de 35ste editie van onze Daltonsfuif. Om die speciale editie wat extra in de verf te zetten voorzien we op de fuif zelf een aantal verrassingen, meer kunnen we hier nog niet over zeggen”, klinkt het. “Tickets voor de fuif kosten zeven euro en kunnen verkregen worden bij de leiding. Onze fuif is altijd uitverkocht en dat zal dit jaar opnieuw zo zijn. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten voor de bekendmaking van de dj’s.” (JT)

Kaarten voor de eetavond kunnen besteld worden via chiro.stjoris@gmail.com.