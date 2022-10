Chiro Sint-Michiel is grootste Chirowerking van West-Vlaanderen: “Succes ook aan ouders te danken”

Met 283 leden werd Chiro Sint-Michiel onlangs uitgeroepen tot de grootste Chirowerking van West-Vlaanderen. Waaraan deze Chiroafdeling zijn populariteit te danken heeft, is ook voor de 35-koppige leiding een raadsel. “Onze sterkste troef is onze uitgebreide werking”, zegt Summer Lecoutre.

Chiro Sint-Michiel kent reeds een rijke geschiedenis en werd zo’n 68 jaar geleden opgericht. De huidige werking betreft een gemengde Chiro die elke zondag paraat staat tussen 14 en 18 uur om zijn leden een aangename namiddag te bezorgen. In en rond het jeugdcentrum van Kuurne worden gekke activiteiten georganiseerd.

“De sterkste troef van Chiro Sint-Michiel is dat wij een zeer uitgebreide werking verzorgen tegenover sommige andere Chiroafdelingen”, opent Summer Lecoutre (21). Zelf is ze al 15 jaar aangesloten bij Chiro Sint-Michiel en reeds vier jaar maakt ze deel uit van de leiding. “Elke vrijdagavond komt onze leiding samen om terug te koppelen naar de voorbije werking. We stippelen dan ook het programma uit voor de volgende werking. Als leiding moet je creatief uit de hoek komen en ervoor zorgen dat de spelletjes, die voorzien worden, keer op keer de leden blijven prikkelen en al doen verlangen naar een volgende werking. Onze populariteit hebben we ook deels te danken aan ouders die goede herinneringen koesteren aan hun eigen tijd in de Chiro en nu ook hun kinderen daarvan willen laten proeven.”

Embleem

De werking van Chiro Sint-Michiel wordt steeds geopend met een openingsspel. Dat is een jarenlange traditie en de afdeling is niet van plan daar verandering in te brengen. Daarnaast gaat Chiro Sint-Michiel ook elk jaar op bivak. “Eigenlijk hebben we ook nog een klein geheim dat onze Chirowerking extra aantrekkelijk maakt”, zegt Sari De Bosschere (19). Ze is al 14 jaar lid van Chiro Sint-Michiel, waarvan twee jaar als leiding. “Elke werking serveren we boterhammen met choco aan onze oudere leden. Onze jongere leden geven we dan een sapje. Dat doen we al vele jaren en dat wordt gesmaakt door onze leden. Daarnaast trekken we ook eenmaal per jaar naar de scholen om er onze werking voor te stellen. Daarbij worden flyers uitgedeeld. We merken dat deze aanpak goed werkt, maar dat kost ook geld. We proberen via enkele evenementen tijdens het jaar en de verhuur van onze bekende wit-gele tent geld in te zamelen. Daarnaast bedraagt het lidgeld 25 euro per jaar.”

Dat Chiro Sint-Michiel het hart op de juiste plaats heeft, bewezen ze in het verleden al meermaals. Ook nu loopt een steunactie waarbij ze emblemen verkopen, 5 euro per stuk, ten voordele van de speel- en leefruimte deLIEving van het Kinderkankerfonds in het UZ Gent. Dit doen ze na het overlijden van hun lid Lisa. Ze overleed vorig jaar aan de gevolgen van kanker.

Wie een embleem wil kopen, kan contact opnemen met Chiro Sint-Michiel via

info@chirokuurne.be. Je vindt Chiro Sint-Michiel ook terug op Instagram en Facebook. (BRU)