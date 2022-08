Chiro Sint-Jozef kan hoge energiefactuur niet betalen en stuurt open brief naar stadsbestuur

In een open brief aan het stadsbestuur van Brugge, die via Facebook gedeeld wordt, slaakt Chiro Sint-Jozef een alarmkreet. De jeugdbeweging moet 1.600 euro ophoesten aan achterstallige energierekeningen en kan dat bedrag niet betalen.

Enkele dagen geleden kreeg Chiro Sint-Jozef de eindafrekening voor gas en elektriciteit van Engie Electrabel. De jeugdbeweging moet 1.600 euro extra betalen. De leiding heeft naar eigen zeggen al tevergeefs aangeklopt bij het Brugse stadsbestuur en wijt de hoge factuur grotendeels aan de slecht geïsoleerde lokalen en de oude gasinstallatie. In twintig jaar is het lokaal, ondanks herhaald aandringen, nooit vernieuwd.

In een reactie laat jeugdschepen Mathijs Goderis (Vooruit) weten dat het stadsbestuur heel erg begaan is met de situatie. Hij wil zo snel mogelijk kijken hoe de stad dit samen met de Chiro kan oplossen. Gemeenteraadslid Andries Neirynck (Groen) stelt : “Dit is herkenbaar voor nogal wat jeugdbewegingen en alle andere verenigingen. Zuinig omspringen met energie is de boodschap.”

DE OPEN BRIEF

OPEN BRIEF AAN STADSBESTUUR BRUGGE! Voel jullie vrij om dit te delen of te laten merken aan het stadsbestuur Brugge.. Wij zijn vrijwilligers die ons laatste beetje vrije tijd in onze chiro steken, met heel veel liefde! Maar er moet dringend iets veranderen! Onze problemen hebben gehoor nodig! Alvast bedankt om onderstaande even te lezen!

Delen mag altijd, want wij kunnen niet de enige jeugdbeweging in Brugge zijn met deze problemen! Samen staan we veel sterker!!

Alvast bedankt om onderstaande even te lezen!

Beste stadsbestuur Brugge

Wij zijn Chiro Sint-Jozef Brugge en sturen deze mail om even aan de alarmbellen te trekken.

Ik schets even de situatie voor jullie. Een aantal dagen geleden kregen wij onze jaarlijkse afrekening voor elektriciteit en gas van Engie Electrabel. Deze bedraagt €1600 die wij moeten achterdragen. We zaten met de handen in het haar en volledig in paniek. Deze bedragen kunnen wij niet betalen. Wij hebben dit jaar heel goed gelet op het verbruik van zowel gas als elektriciteit en merken nu op dat ons verbruik dubbel zo groot ligt als vorige jaren. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. Wij vragen al meer dan 20 jaar om een goed geïsoleerd lokaal, vervanging van de oude en versleten gasconvectoren (deze verbruiken massaal en worden amper aangestoken), ons dak die enkel gemaakt is van houten platen met daarop dakpannen en de vervanging van de oude ramen naar goed geïsoleerde ramen die de warmte echt binnen houden.

Deze opgesomde zaken (vooral de oude gasconvectors en het dak) zorgen voor onze immens hoge energiefacturen die eigenlijk JULLIE verantwoordelijkheid is omdat jullie het nodige werk niet doen in jullie eigen gebouwen en jeugdhuizen. Zaken waar wij al zo lang om vragen worden nooit in orde gebracht.

Hier staan we nu, met een enorm hoge energiefactuur van €1600 die wij mogen achterdragen omdat er nooit gehoor is gegeven aan onze noden en vragen. Ook onze drie-maandelijkse tussentijdse factuur zijn opgetrokken tot €605. Deze bedragen kunnen wij gewoonweg niet betalen. Hoe hard we ook ons best zullen doen, het zal ons niet lukken om deze facturen drie-maandelijks te betalen. Voordien betaalden wij gemiddeld zond de €350 en dit lukte net binnen ons budget. Als er niet aan gedaan wordt, zullen wij onze chiro helaas moeten stopzetten uit financiële noodzaak.

Wij horen dus graag hoe jullie ons hierbij gaan helpen. De betreffende rekening moet tegen 29/08/22 betaald zijn dus zitten wij met een beperkte tijd om hier een oplossing voor te vinden.

Wij hopen op het beste en houden onze vingers gekruist dat we ons werkjaar ten goede kunnen inzitten zonder deze last op onze schouders. De leiding, oud-leiding, gastjes en ouders rekenen op de hulp en tussenkomst van Stad Brugge.

Met vriendelijke groeten

Chiro Sint-Jozef Brugge