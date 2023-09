Chiro Romejo opent nieuwe afdeling ‘Snorkels’ voor kinderen met extra behoeften

Chiro Romejo, een jeugdbeweging in Roeselare, opent met trots de deuren van hun nieuwste afdeling, de ‘Snorkels’. Chiro Romejo onderstreept het belang van inclusie en diversiteit in de Chiro-gemeenschap en opent met de Snorkels een nieuw hoofdstuk in het streven naar jeugdbewegingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Deze afdeling biedt een warm welkom aan kinderen tussen 6 en 13 jaar met extra ondersteuningsbehoeften.

De Snorkelsafdeling, onder leiding van gemotiveerde oud-leiders, is opgericht om kinderen met diverse behoeften een plek te bieden waar ze kunnen deelnemen aan activiteiten, vriendschappen kunnen opbouwen en zich kunnen ontwikkelen. Hoewel ze trouw blijven aan de traditionele Chiro-waarden, leggen ze extra nadruk op ondersteuning en individuele aandacht.

Juiste ondersteuning

“Chiro Romejo hanteert bewust kleinere groepen met een ruime leiderschapsploeg, met meer leiding dan gebruikelijk”, vertelt Jolien Monteyne, Snorkelleidster bij Chiro Romejo. “Hierdoor kunnen ze elk kind de verdiende aandacht geven. De focus ligt niet op diagnostiek, maar op kinderen die moeite hebben om in grote groepen te functioneren. Ze hechten veel waarde aan communicatie met ouders en willen graag samenwerken om de behoeften van elk kind te begrijpen en de juiste ondersteuning te bieden.”

De activiteiten van de Snorkels worden aangepast aan de individuele behoeften en mogelijkheden van de leden. Dit creëert een veilige en ondersteunende omgeving waarin kinderen met diverse ondersteuningsbehoeften kunnen opgroeien, leren en spelen.

Betrokkenheid

“Wat de Snorkels uniek maakt, is hun sterke betrokkenheid bij ouders. Ze begrijpen dat elk kind uniek is en nemen persoonlijk contact op met ouders om samen te bespreken hoe ze hun kinderen het beste kunnen ondersteunen.”

“De eerste chirowerking van de Snorkels staat gepland op 24 september, met tweewekelijkse activiteiten van 13.30 tot 16.30 uur in de Chiro-lokalen.” (RV)