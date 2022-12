Chiro Pendoender organiseert ‘t Wintert in de Put: “Willen kampprijs voor onze leden gelijk houden”

Om het kamp voor hun leden betaalbaar te houden, organiseert Chiro Pendoender op zaterdag 17 december ‘t Wintert in de Put. Met die winterse sfeeravond vult de jeugdvereniging meteen ook de leemte op die het verdwijnen van ‘t Wintert in Rekkem naliet.

“Onze leden betalen al jaren 150 euro voor 10 dagen spelplezier op kamp”, klinkt het bij Chiro Pendoender. “Dat is niet genoeg om een volledig kamp te financieren, maar dankzij subsidies van de gemeente kan het tekort gecompenseerd worden. Na het vorige kamp merkten we op dat we beduidend meer toestaken en moesten we ook de spaarrekening van de Chiro aanspreken. We hadden twee opties: ofwel de kampprijs verhogen, ofwel extra activiteiten organiseren om zo de kampprijs voor onze leden gelijk te houden. We hebben resoluut gekozen voor de tweede optie.”

Winterdorp

Het wegvallen van ’t Wintert in Rekkem was voor de Chiro een uitgelezen kans om een gelijkaardige activiteit op poten te zetten. “Op zaterdag 17 december organiseren we een winterse sfeeravond in en rond onze Chirolokalen. Vanaf 17 uur trekken we in ons sfeervolle winterdorp voluit de kaart van de kinderen met een knutsel- en spelletjeshoek, nagel- en tattoostudio, een discodome, een kinderbar, een visput…”

“De volwassenen komen ruimschoots aan hun trekken dankzij de verschillende drank- en eetkramen. Ook kan iedereen op de foto met de kerstman en zijn elfen. Naast de leiding, de volwassenbegeleiding en de kookploeg kunnen we die avond rekenen op de steun van verschillende lokale handelaars. Een team ouders helpt ons met de opbouw en het bemannen van de kraampjes.”

(CB)