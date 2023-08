Chiro Oudenburg met 100-tal kinderen op jaarlijks kamp in Weelde

Dinsdagmorgen vertrokken de leiding en een 100-tal kinderen met de trein richting provincie Antwerpen om er in Weelde, deelgemeente van Ravels, te genieten van het jaarlijkse zomerkamp. Ze blijven er tot 12 augustus. Zoals elk jaar worden de kinderen opnieuw culinair verwend door een grote kookploeg onder leiding van Katty Jacobs en Marian Vanhuele. Enkele jongeren uit de oudste groep, de Aspi’s, deden de verplaatsing naar de kampplaats – samen met enkele leiders – met de fiets. Ze trapten zo’n 250 kilometer in enkele dagen. Het kampthema is dit jaar De Kampioenen. (foto LIN)