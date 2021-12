Chiro Oudenburg krijgt in 2024 nieuw onderkomen

Na een jarenlange slechte behuizing is er eindelijk goed nieuws voor de Chiro. De jeugdvereniging zal in de toekomst terecht kunnen in de huidige BKO-lokalen in de Aernoudstraat. “De lokalenproblematiek van Chiro Oudenburg is al decennialang een oud zeer. Telkens werd een nieuwe tijdelijke locatie aangeboden zonder zicht op permanente oplossing”, zegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren.

Jeugdvereniging Chiro is al jaren gehuisvest in de vroegere pastorie van Ettelgem. Het gebouw is in erbarmelijke staat, ondanks er regelmatig oplapwerken gebeurden. De leiding is dan ook blij dat er door het stadsbestuur een oplossing wordt aangereikt en de kinderen in 2024 in veilige omstandigheden zullen kunnen spelen.

“De buitenschoolse kinderopvang in Oudenburg is momenteel in volle transformatie. Waar vroeger enkel opvang werd aangeboden op de hoofdlocatie in de Aernoudstraat, is men nu ook actief op iedere schoollocatie. Ook de plannen voor een nieuwe buitenschoolse kinderopvang in het voormalige kloostergebouw in de centrale Hoogstraat zijn zo goed als klaar. Dat betekent dat ten vroegste vanaf 2024 de locatie in de Aernoudstraat vrij zal komen”, meldt het stadsbestuur.

Buitenspeelruimte

“Samen met Chiro Oudenburg zijn we al een tijdje in dialoog om na te gaan welke locatie in de toekomst voor de jeugdvereniging het meest geschikt zou zijn. Ons oog is daarbij gevallen op de BKO-locatie in de Aernoudstraat. Er zijn daarbij heel wat voordelen: de lokalen zijn nu al kindvriendelijk ingericht, er is een grote buitenspeelruimte en het pand ligt ook vlakbij de vernieuwde speelsite van De Tunne. De meer dan 100 leden van Chiro Oudenburg zullen er samen met hun fantastische leiding in de toekomst volop kunnen genieten. De site zal bovendien ook verder op punt gezet worden. Er werd daarom een investeringsbudget van 100.000 euro voorzien”, meldt schepen van Jeugd Romina Vanhooren.

Werkbare oplossing

“Het is positief dat we allen samen een werkbare oplossing hebben gevonden. De jeugdvereniging is momenteel gevestigd in de oude pastorie van Ettelgem waar onze diensten recent ook enkele werken hebben uitgevoerd om de periode naar de nieuwe locatie te overbruggen”, vult burgemeester Anthony Dumarey aan. (LIN)