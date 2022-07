Chiro Oudenburg is klaar voor het zomerkamp: valiezen zitten al in vrachtwagen

Maandag vertrekt chiro Oudenburg op kamp naar Tessenderlo. Zondagmorgen mochten alle leden hun valies brengen naar het chirolokaal.

Zondagvoormiddag was het aan het lokaal van de Chiro aan de kerk van Ettelgem een drukte van jewelste. De jeugdvereniging hield er de valiezenkoers voor het zomerkamp dat dit jaar in Engsbergen nabij Tessenderlo plaatsvindt. De groep van kinderen, leiding, koksploeg, een honderdtal in totaal, vertrekt maandag 1 augustus en keert huiswaarts op dinsdag 9 augustus.

Een grote vrachtwagen van de firma Verhelst kwam ‘s middags alles ophalen. Naast de valiezen ging ook alle keukenmateriaal, speel- en ander materiaal, maar ook meubilair mee in de vrachtwagen.

Het enthousiasme, maar ook de spanning, van leiding en koks Katty en Mariane, hing er in de lucht, nu het kamp zo dichtbij is. De groep vertrekt maandagvoormiddag met de trein vanuit Oostende. Uitwuiven kan rond 10 uur.

(LIN)