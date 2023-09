Chiro OLV Ieper viert 66 jaar met sfeervol feestweekend

Chiro OLV Ieper bestaat 66 jaar en wil dat vieren met een groot feestweekend op 22, 23 en 24 september met tal van activiteiten voor jong en oud.

Marten Vanacker (24) zit sinds zijn vierde leerjaar in de Chiro. “Als ik goed kan tellen al mijn 17de jaar en mijn negende jaar als leiding”, vertelt de Ieperling. “Het was via enkele vrienden dat ik in de Chiro rolde, achteraf gezien had ik er al vroeger naartoe willen gaan.” De voorbije zomer ging Chiro OLV Ieper op kamp naar het Limburgse Kaulille. “We waren met 80 leden en 13 leiders mee op kamp. Komend werkjaar zijn er 16 leiders en de hoofdleiding zal bestaan uit Chloë Robyn en Elizabeth Vanbecelaere.”

66 jaar

De Chiro werd in 1957 opgericht. Om de vijf jaar is er een feestweekend. “Maar vorig jaar deden we geen feestweekend omdat we het getal 66 wel mooi vonden. Daarom hebben we de festiviteiten een jaartje uitgesteld.”

Silent disco

Op vrijdag trappen ze het feestweekend met een receptie voor oud-leiding. “Naar elke oud-leider van wie we adres nog hebben, stuurden we een uitnodiging. Er is ook een bedankingsfeestje voor onze sponsors en helpers gepland op vrijdag. Om 21.30 uur is er onze bekende fuif de Nacht van de Glazen Boterham. Om geluids-overlast te beperken – we zitten middenin een woonbuurt – kozen we dit keer voor een silent disco. Verschillende dj’s spelen tegelijk en met je koptelefoon kan je steeds schakelen van de ene naar de andere dj. Een ticket voor de fuif kost acht euro.”

Zaterdag start de dag met een brunch. “Er is een buffet met alles erop en eraan waarvoor een kaart 18 euro kost. Ook dit gaat door op onze terreinen in de Crescendo-straat. Aansluitend is er om 14.30 uur een kubbtornooi op een grasveld vlakbij onze lokalen. De deelnameprijs bedraagt 20 euro en je kan een team opstellen van vijf personen. Nonkel Herwig zorgt voor een ludieke muziekact en je kan genieten van onze pastabar. Voor 16 euro kan je a volonté genieten van drie soorten saus: bolognaise, ham/kaas en veggie. Er is doorlopend kinderanimatie en een zomerbar met Sint-Bernardushoekje. Zondag is er dan onze startdag vanaf 14.30 uur”, geeft Marten Vanacker nog mee. (API)