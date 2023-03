Chiro Nele Beveren viert 50-jarig bestaan: “Trots dat we dit verhaal kunnen voortzetten”

Chiro Nele Beveren bestaat dit jaar vijftig jaar. Daarom organiseert de jeugdbeweging uit Roeselare-Beveren op zaterdag 1 april een optreden met aansluitend een barbecue. “Als jonge mensen zijn wij vooral trots dat we dit verhaal kunnen voortzetten. Iedereen is van harte welkom om dit mee te vieren met ons”, klinkt het bij de leiding.

Chiro hoort tot de grootste jeugdbewegingen van Vlaanderen en heeft als doel kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen te brengen. Chiro Nele Beveren is dan weer een jeugdbeweging voor meisjes in Roeselare-Beveren. Elke week kan je ze op zaterdagnamiddag van 14 uur tot 17 uur vinden aan hun lokaal De Nieuwe Deure in de Izegemseaardeweg.

Chiro Nele Beveren profileert zich vooral als een jeugdbeweging die iedereen een thuis wil geven. “Iedereen is welkom bij ons”, zegt Marthe Vandecandelaere, die leidster is van het eerste en tweede middelbaar. “In onze groepen zitten bijvoorbeeld ook kinderen met autisme of kinderen met ADHD. Ook zij moeten zich bij ons op hun gemak kunnen voelen. Dat proberen we voor iedereen te bieden, ook voor kinderen die zo misschien eens even weg zijn van een mindere thuissituatie.”

Chiro Nele Beveren werd opgericht in 1973 en gaat van generatie op generatie. “Het maakt ons dan ook oprecht trots dat wij dit als jonge mensen kunnen voortzetten. Dat onze jeugdbeweging al heel wat generaties heeft meegemaakt, maakt het des te specialer. Hopelijk blijft dit ook zo verdergaan”, zegt Marthe.

Optreden en barbecue

Om het 50-jarig bestaan op een gepaste manier te vieren, organiseert Chiro Nele op zaterdag 1 april een optreden. “Elke groep doet een dansje in het thema ‘Een reis door de tijd’”, gaat Marthe verder. “Het optreden is toegankelijk voor iedereen en is gratis.”

Na het optreden volgt een barbecue. Daarvoor moet je je inschrijven via de Facebookpagina. Volwassenen betalen 17 euro, kinderen tot en met twaalf jaar 14 euro. Bij Chiro Nele Beveren kijken ze er alvast naar uit. “Ik denk dat het een hele mooie dag zal zijn, waarbij de ouders ook eens zullen zien waarmee de kinderen bezig zijn. En voor ons als leiding is het dan weer het ideale moment om de ouders wat beter te leren kennen.”

Afspraak op zaterdag 1 april vanaf 15 uur aan het lokaal De Nieuwe Deure in de Izegemseaardeweg 32 in Roeselare-Beveren. Meer info op de Facebookpagina van Chiro Nele Beveren. (Maxim Bille)