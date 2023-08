Chiro Kierewiet voor de allerlaatste keer op kamp na 58 jaar: “We hebben geen opvolging meer”

Het wordt een extra emotioneel kamp, voor de 20 leden en 5 leiders van Chiro Kierewiet Kuurne. Na een bestaan van 58 jaar valt het doek namelijk over de jeugdbeweging, door een gebrek aan nieuwe leiders. “We vinden het heel spijtig, maar we genieten nog met volle teugen van ons laatste kamp”, aldus hoofdleidster Sien Dierick (22).

Chiro Kierewiet is – in tegenstelling tot de andere Kuurne chirogroep – altijd een kleinschalige bond geweest. “Pas op, we hadden altijd in elke tak voldoende leden hoor. Maar op een bepaald moment is er een gat ontstaan tussen twee leeftijdsgroepen. Door actief aan ledenwerving te doen hebben we dat gat proberen vullen, maar het is allesbehalve eenvoudig om oudere leden aan te trekken. Dat heeft ervoor gezorgd dat we nu geen leden hebben ouder dan 14, en wordt er dus niemand leiding de komende paar jaren”, legt Sien uit.

Dankbaar

Vorig werkjaar probeerde het toen nog 9-koppig leidingsteam dit op te lossen door externe vrijwilligers te zoeken, maar ook die inspanning mocht niet baten. Vier onder hen zetten een punt achter hun leidingscarrière, dus bleven er nog vijf leiders over om dit jaar 25 leden de tijd van hun leven te bezorgen. Dat deden ze wonderwel, maar de toekomst zag er somber uit.

“We wisten dat we dit jaar wel nog gingen kunnen overbruggen, maar ook ikzelf dacht er wel aan aan om mijn leidersdas aan het haakje te hangen. Net zoals ik beginnen sommigen volgend jaar te werken, dat is een logisch moment om het chirohoofdstuk af te sluiten. Maar zonder opvolging was het niet haalbaar om de werking nog verder te zetten, hoe spijtig dat ook is”, aldus Sien. In samenspraak met Chirojeugd Vlaanderen en het gemeentebestuur van Kuurne besloot de leiding in mei definitief Chiro Kierewiet op te doeken. Op 1 augustus vertrokken ze nog voor de allerlaatste keer op kamp.

“Het afscheid zal emotioneler worden dan normaal, maar daar proberen we nog niet te veel aan te denken”

“Iedereen gaat er echt nog voor de volle 100 procent voor. We genieten er zo hard van om samen te eten, spelen, ravotten. Het is ontzettend jammer dat hier een einde aan moet komen voor de leden, maar we kunnen gewoon niet anders. Het afscheid op de laatste dag zal vermoedelijk nog een tikkeltje emotioneler worden dan normaal, maar daar proberen we nu nog niet te veel aan te denken”, klinkt het vnuit het Oost-Vlaamse Lede, waar de groep momenteel op kamp is. De ouders van de 25 leden zullen vanaf september een nieuwe jeugdbeweging moeten zoeken, gelukkig is het aanbod in Kuurne best groot.

“De ouders hebben heel positief en met enorm veel begrip gereageerd op onze beslissing. Ze zijn altijd zo dankbaar geweest voor onze inzet en wisten dat het moeilijk begon te worden. Van de burgemeester van Kuurne hebben we een draaiboek gekregen met informatie over de vier andere jeugdbewegingen in de gemeente, daarmee kunnen we de ouders goed informeren. Het wordt natuurlijk niet gemakkelijk: Chiro Sint-Michiel is een van de grootste groepen in de provincie, dat is een groot verschil met onze werking. In de KSA’s van Kuurne zijn jongens en meisjes dan weer gesplitst, terwijl wij een gemengde groep zijn. Het wordt puzzelen, maar ik hoop dat iedereen uiteindelijk een plekje vindt waar ze zich even goed voelen als ze dat bij ons deden. Wij doen alleszins ons uiterste best om nog tot 10 augustus er een spetterend kamp van te maken!”