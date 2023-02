Chiro Kiekeboe serveert lekker stoofvlees met frietjes

De Passendaalse Chiro Kiekeboe organiseert op 18 en 19 februari een smulweekend met frietjes en stoofvlees ten voordele van haar werking. Inschrijven kan tot 12 februari

“De Chiro is opgericht in 1966-1967. Wat de doorslag gaf voor de naam Kiekeboe, weten we niet, maar we zijn wel van plan om dat uit te zoeken”, zegt leidster Hanne Carlu. “Dit jaar bestaat de leiding uit Amber Bakens, Merel Bekaert, Michiel Boelens, Alejandro Cauwlier, Rube Claeys, Floor Debrouwer, Zoë Dejonghe, Xena Goddeeris, Eli Lauwers, Evi Sioen, Flore Uyttenhove, Robbe Vanrolleghem, Renée Vansteenkiste en Gaëlle Vercruysse. Sander Vereecke en ikzelf vormen samen de hoofdleiding. Voor Sander is het zijn eerste jaar en voor mij intussen al het derde. Onze Chiro telt 175 leden. Er zijn ongeveer evenveel jongens als meisjes. De laatste jaren zien we dat aantal lichtjes stijgen. Vorige zomer gingen we voor het eerst met meer dan honderd leden op kamp – leiding en koks niet meegerekend.”

Er is in Passendale ook een KLJ. “We zien hen niet echt als concurrentie. Zij hebben hun activiteiten op vrijdag en wij op zondag, dus komen we niet in elkaars vaarwater. Beide zijn te combineren, waardoor we behalve ons gebouw ook enkele leden delen”, zegt Hanne. “Onze Chiro is gevestigd in de jeugdlokalen in de Kraaiveldstraat, achter de Craeye. We mogen ook telkens gebruikmaken van het grasveld en het asfalt. Vroeger hadden we meer speelruimte, maar door de uitbreiding van het woonzorgcentrum moeten we het nu met minder doen. We lossen dat op door ook op andere terreinen in Passendale te spelen, bijvoorbeeld op het speelpleintje in de wijk.”

Vele handen

“Ons jaarlijks eetfestijn ‘Stoofvlees met frietjes’ vindt plaats op zaterdag 18 en zondag 19 februari in de Craeye. De koks bereiden hun overheerlijke stoofpotje – er is ook een vegetarisch alternatief – en bakken de verse frietjes, de leiding verzorgt de groenten en voorziet iedereen van voldoende drank, en onze oudste leden maken de chocomousse. Zoals je ziet is ‘Stoofvlees met frietjes’ enkel mogelijk door de goede samenwerking in de Chiro. Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ zijn we er weer helemaal klaar voor.” (NVZ)

Volwassenen betalen 17 euro, kinderen 10. Alle info op Facebook of via mail (chiro.kiekeboe@gmail.com).