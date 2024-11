Chiro Izenberge gaat creatief om met plaatsgebrek

Jeugdbeweging Chiro Sjaloom uit Alveringem is erg populair. Elke zaterdag om de twee weken komen er rond de negentig kinderen en jongeren naar de Briekerij voor een namiddag onder vrienden. Binnenruimte is er genoeg, buitenruimte niet. En dus doen ze beroep op de hulp van enkele gulle inwoners.

Chiro Sjaloom heeft haar thuis op de site van gemeenschapszaal de Briekerij in de Groenestraat. Kinderen van 6 tot 17 jaar kunnen er terecht en jongeren vanaf het zesde middelbaar kunnen leider worden. Dit jaar zijn er 22 leiders en dat is enkel positief.

Er zijn zeven groepen en op die manier is er voldoende begeleiding. Guillaume Desaever (24) uit Leisele is hoofdleider en hij is bezig aan zijn laatste jaar. “Ik zit al heel mijn leven in de Chiro maar ik stop, simpelweg omwille van een nieuwe fase in mijn leven. We kunnen nu eenmaal niet tot ons vijftigste naar de Chiro blijven gaan”, glimlacht Guillaume. “August Louwagie uit Gijverinkhove zal mij opvolgen.” Ook leider Maarten Dieryck uit Izenberge spendeerde zijn kinder- en jeugdjaren in de Chiro op het dorp.

private graspleintjes

“Ik ben schilder van beroep, maar als er Chiro is, werk ik bewust niet. Ik kom nog altijd even graag. We zijn een hechte bende leiding en de kinderen zijn enthousiast, mijns inziens omdat de leiding zo haar best doet om toffe zaken aan te bieden. We hebben veel kinderen: uit Izenberge, Leisele, Alveringem, Beveren, Stavele, Hoogstade, Gijverinkhove… Ja, zelfs uit Vleteren of Veurne.

We hebben maar één probleem”, zegt Maarten. “We hebben onvoldoende buitenruimte. En daar is geen oplossing voor. Er is immers geen vrije grond rond de Briekerij. Gelukkig kunnen we terecht op een paar private graspleintjes op het dorp. Het is niet ideaal, omdat we ons relatief ver moeten verplaatsen, maar we zijn er erg blij mee.”

Hechte band

Vriendinnen Lente Vandaele (16) uit het Stationsplein in Leisele en Sierra Zielens (15) uit Veurne missen geen enkele Chironamiddag. “De kleuterschool en het grootste deel van ons lager zaten wij samen in De Libel”, zegt Sierra.

“Maar omdat wij met ons gezin vanuit Beveren naar Veurne verhuisden, zagen we elkaar plots veel minder. Onze hechte band is kunnen blijven dankzij de Chiro, en dat is super”, besluit Sierra Zielens.

