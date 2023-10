Chiro Heist blijft dan toch bestaan

Goed nieuws voor de Heistse jeugd. Hoewel het er lange tijd erg slecht uitzag door een gebrek aan leiders, kon de werking van Chiro Heist na de zomer dan toch opnieuw opstarten. “We hebben de werking wel anders moeten organiseren om alles te kunnen bolwerken”, zegt hoofdleider Daimen Demeester.

Eind juli deed Chiro Heist, bij monde van hoofdleider Daimen Demeester (22) onder meer in deze krant een dringende oproep. Er was nood aan nieuwe leiders om de werking na de zomer terug te kunnen opstarten. “We waren toen met twaalf leiders waarvan er maar liefst zeven zouden stoppen. Dat was dramatisch voor onze werking natuurlijk”, zegt Daimen, die studeert voor leerkracht secundair onderwijs. “Die mensen waren allemaal op een leeftijd om te stoppen, dus daar was wel begrip voor. Het probleem is het gebrek aan doorstroming binnen onze jeugdbeweging. Ik ben zelf al 22 jaar, dus ik zal dat ook geen jaren blijven doen”, aldus Daimen.

Oproep

“We hebben toen inderdaad online en in enkele kranten een oproep gedaan voor nieuwe leiders, maar helaas kwam daar nauwelijks reactie op.” Het zag er dus heel erg slecht uit, en het idee leefde sterk om er dan maar mee te stoppen. Maar toch is het zo niet gegaan. “Met de leiding die wel nog door deed, beseften we dat het mogelijk een tijdelijk probleem is dat kon overbrugd worden. Dus hebben we onze werking anders georganiseerd om het toch te kunnen bolwerken”, legt Daimen uit. “Het komt erop neer dat de -12 groep de ene zondag komt en de +12 de andere zondag; daar waar ze vroeger beiden elke zondag kwamen. Dat realiseren we nu met zes vaste leiders. Er is één iemand vanuit de +12 groep vervroegd bij de leiding gekomen. Normaal gezien start de leiding maar vanaf de leeftijd van 17 jaar, maar we hebben dat met ongeveer een jaartje verjongd. Extern nieuwe leiders aantrekken is echt moeilijk want veel mensen schijnen te denken dat ze daar enorm veel werk aan hebben; te veel naar hun zin. Maar het ziet er dus naar uit dat we nu met een mooie groep +12 zitten met veel jongeren die nu al aangeven dat ze willen doorstromen naar de leidingsgroep. Dus wellicht zullen we op termijn weer élke zondag de beide groepen kunnen ontvangen”, besluit Daimen. (PDV)