Chiro Gits gaat enthousiast van start met ‘probeerdagen’

De leiding van Chiro Gits ontving haar leden voor een spetterende startdag. Zaterdag 7 oktober is er opnieuw een ‘probeerdag’ voor kinderen.

“Er zijn drie probeerdagen waarvan vandaag de eerste is. Alle meisjes vanaf het eerste leerjaar zijn van harte welkom om kennis te maken met onze Chiro. We tellen nu ongeveer 100 leden maar we hopen ook om een aantal nieuwe gezichten te zien. Zaterdag 7 oktober is de laatste keer dat nieuwe kindjes kunnen proberen en als het hen bevalt, kunnen ouders hen inschrijven vanaf 17 uur tijdens ons jaarlijkse Chirocafé op domein ’t Chringhene. Het is een bar waar ouders gezellig kunnen bijpraten en elkaar leren kennen. We projecteren ook foto’s van ons vorige kamp en we voorzien een springkasteel”, aldus de leiding.

Vrienden voor het leven

De Gitse Chiro kijkt al uit naar zijn 60- jarige bestaan dat ze in het weekend van 22 maart 2024 zullen vieren. “We kunnen nog niets meer vertellen maar we zijn volop bezig met de voorbereidingen. Ondertussen willen we graag iedereen warm maken om eens af te komen naar een van onze bijeenkomsten elke zaterdag van 14 tot 17 uur. Er zijn leuke spelletjes, je maakt hier vrienden voor het leven en er is ons jaarlijkse kamp. We hebben een warm hart voor kinderen, dus ze zijn bij ons in goeie handen”, besluit de enthousiaste groep leidsters.