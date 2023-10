Chiro en KSA grote rivalen? Niet bij de KSA-Chiro van Bissegem: “Helpen elkaar liever dan dat er één moet verdwijnen”

De rivaliteit tussen de grootste jeugdbewegingen in Vlaanderen – Chiro, KSA en Scouts – is legendarisch. Maar de KSA-Chiro van Bissegem bewijst dat de twee ook in vrede kunnen samenleven. De jeugdbeweging zag het levenslicht in 2018-2019 na een leiderstekort in de Kortrijkse deelgemeente.

Colin Lavaert (23) is al drie jaar hoofdleider van de derde KSA-Chiro van het land, die van Bissegem. In 2018 besloten de twee Bissegemse jeugdbewegingen de handen in elkaar te slaan en verder te gaan als KSA-Chiro.

“Dat kwam oorspronkelijk door een leidingstekort bij een van de twee jeugdbewegingen. De eerste jaren hadden we nog kleine discussies over welke tradities we zouden houden. Zouden we bijvoorbeeld onze activiteiten op zaterdag (zoals de KSA, red.) of op zondag, zoals de Chiro, organiseren? Na wat denkwerk konden we de Chirowieten overtuigen om de zaterdag te nemen. Veel leiding gaf achteraf toe dat dit wel voordelen had. Zo heb je de zondag nog wat aan je weekend en kunnen de ouders ook iets doen met hun kinderen, los van de jeugdbeweging.”

Trots op uniform

Als de graduaatsstudent webdevelopment spreekt over ‘we’, dan heeft hij het over de KSA-leiding. Hij staat tijdens de activiteiten op zaterdag dan ook nog steeds trots in zijn KSA-uniform leiding te geven op het domein van de Rietput, de historische thuisbasis van zowel de KSA als de Chiro van Bissegem.

De roots van de twee verschillende jeugdbewegingen zijn immers nog steeds op te merken in de werking. “We waren traditioneel gezien twee gesplitste verenigingen: in de KSA vond je enkel mannen en in de Chiro enkel vrouwen. Ook vandaag nog trekt de mannelijke leiding een KSA-hemd aan en de leidsters dragen een Chiro-rok.”

“Gezonde symbiose”

“Het is eigenlijk een gezonde symbiose. We moesten in die eerste jaren verschillende keuzes maken die ook wel tot discussies leidden, maar dat waren nooit echt conflicten. De twee jeugdbewegingen hadden samen bijvoorbeeld zo’n vier evenementen verspreid over een heel jaar. We hebben dan uiteindelijk van elke jeugdbeweging één evenement gehouden en dat werkt heel goed. Ook de namen van de afdelingen (de KSA spreekt van een ‘ban’, red.) zijn eigenlijk een mix van de KSA- en Chironamen.”

Zo wordt de groep van het derde en vierde leerjaar de ‘speelknapen’ genoemd, wat een porte-manteauwoord is van de afdeling ‘Speelclub’ in de Chiro en de ‘Jongknapen’ in de KSA. Het eerste en tweede leerjaar behield dan weer de KSA-naam ‘Kabouters’, terwijl naar de oudsten doorgaans met ‘Aspi’s’ wordt verwezen, een Chirotraditie. Ook in de embleempjes, de stukjes stof met onder andere kampthema’s op die op hemden kunnen worden genaaid, merk je de synergie: de basis van de afdelingsembleempjes is het KSA-template, maar de kleuren ervan zijn aangevuld met die van de Chiro.

Aparte identiteit

“Ik weet dat de KSA-Chiro van Tessenderlo een nog veel extremere vorm heeft van dat gemengde uniform”, geeft hoofdleider Colin zijn mening, “maar ik vind het wel goed dat we nog onze aparte identiteit hebben. De KSA-leiders verdedigen hun belangen eigenlijk ook wel nog steeds op de vergaderingen. We gaan ook wel nog steeds lachen met de Chiro, ook al zijn we er nu zelf één (lacht). Dat zit er gewoon nog altijd in.”

Volgens Lavaert verdedigen de Chiroleidsters ook wel hun ideeën, al is dat misschien iets minder fervent, geeft oud-hoofdleidster Nijs aan: “Ja, die opmerkingen kwamen meestal wel van de jongens, maar dan dachten wij: “Laat ze maar zagen.” Zo loste dat zichzelf op. We zijn eigenlijk meestal van het principe dat we de beste beslissing maken voor de volledige jeugdbeweging. Is een traditie van de KSA beter, dan nemen we die uiteraard met de volledige werking over.”

“Ik zou zeggen dat de werking vooral gebaseerd is op de Chirotradities”, vult Lavaert aan,” maar de activiteiten op zaterdag en de manier waarop we een kamp organiseren, komt dan weer van de KSA. We zijn eigenlijk officieel ook nog altijd twee aparte jeugdbewegingen, al weet ik op den duur zelf niet meer hoe het zit soms. Alle mannen zijn ingeschreven bij de KSA en de vrouwen bij de Chiro. Dat is administratief gewoon een vereiste.”

Smaakt naar meer

“Kortom, de samenwerking verloopt prima. Ik denk zelfs dat er nog vele KSA-Chiro’s of zelfs KSA-Scouts of Chiro-Scouts zullen komen. Waarom zou je immers toekijken als een andere vereniging in je gemeente er dreigt mee te moeten ophouden? Wij slaan dan liever de handen in elkaar om elkaar te helpen.”

“We waren sowieso voordien ook gewoon al vrienden. We deelden hetzelfde gebouw. Er is weleens een discussie over een uniform of evenement geweest, maar wat boeit het uiteindelijk. Tradities zijn er met een reden, maar sommige ebben geleidelijk aan weg”, concludeert de hoofdleider.