Chiro Bosmolens viert kerst met markt en ‘pilluchtentocht’ in Izegem

Chiro Bosmolens voelt dat de kerstsfeer stilaan in het land is en daarom organiseren ze ook dit jaar een gezellige kerstmarkt rond hun lokalen. Komende zaterdag 9 december is iedereen van harte welkom in de Pieter de Coninckstraat 2 in Izegem. De durvers kunnen ook op pad met hun zaklamp tijdens de ‘pilluchtentocht’.

De jongens en meisjes van Chiro Bosmolens maken zich op voor een druk weekend. Komende zaterdag 9 december houden ze hun jaarlijkse kerstmarkt rond hun lokalen en daar hebben ze veel zin in.

“Onze kerstmarkt is een traditie die al jaren meegaat, we weten zelfs niet meer de hoeveelste editie dit is”, glimlacht Steffy Steenhoudt, leidster van de Chiro. “Uiteraard denken we ook aan de hongerigen en zorgen we voor heel wat lekkers. Zo zullen er heerlijke drankjes zijn, bakken we braadworsten en verkopen we ook lekkere warme wafels om de honger te stillen.”

De Chiro-groep kan rekenen op de hulp van hun leiders, leidsters en de bond. “We hebben veel helpende handen nodig om alles in goede banen te leiden, maar dat lukt ons zeker.”

Drie stops

Om 18 uur kunnen de mensen die daar zin in hebben ook deelnemen aan de pilluchtentocht. “We sturen de deelnemers op pad door de velden, voor een zaklamp zorgen ze zelf”, klinkt het. “Onderweg zijn er drie stops waar iedereen kan genieten van een beetje warmte en gezelligheid onderweg. Kinderen betalen 5 euro voor de tocht, volwassenen 8 euro.”

Wie de tocht deed, kan daarna natuurlijk blijven plakken op de kerstmarkt. “We voorzien daar ook wat animatie voor de kinderen en jongeren. Zo zullen we een kerstfilm vertonen voor de kinderen en kunnen de ouderen elkaar uitdagen in een spelletje hamerklop”, weet Steffy.

Natuurlijk hopen de jongens en meisjes van Chiro Bosmolens op een mooie opkomst. “De opbrengst van onze kerstmarkt en pilluchtentocht komt jaarlijks heel goed terecht. We willen dit jaar wat nieuw spelmateriaal aankopen om ons uit te leven op zondag en op ons jaarlijks kamp.”

(MV)