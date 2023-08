Chiro Avelgem krijgt 200.000 om gebouwen te vernieuwen: “Zijn niet meer van deze tijd”

De gebouwen waar de Chiro van Avelgem nu in gehuisvest is, hebben dringend nood aan vernieuwing. Daarom heeft de gemeente Avelgem een investeringstoelage van 200.000 euro toegekend aan de jeugdbeweging. Een voorwaarde is wel dat ook de Vlaamse investeringssubsidie binnengehaald wordt.

De gemeente Avelgem kent de investeringstoelage toe aan Chiro Avelgem voor de verbouwing van het meisjesheem en verduurzaming van het jongensheem. De voorwaarde is wel dat de Vlaamse investeringssubsidie voor strategische cultuur- en jeugdinfrastructuur moet verkregen worden. “En daar moeten we een sterk dossier voor kunnen voorleggen”, vertelt Jonas Hillaert, voorzitter van de vzw Chiroheem. “Voor dat dossier namen we een architect onder de arm die alles tot in de puntjes uitwerkte. Brandveiligheid en toegankelijkheid waren daar enkele belangrijke punten van. Bij het ontwerp is met alles rekening gehouden. We wilden een dossier dat er uitspringt.”

Vooroorlogs gebouw

“Onze inkomsten zijn voor dit soort investeringen aan de magere kant, dus moeten we wel beroep doen op verschillende kanalen om subsidies te verkrijgen. We hebben drie gebouwen waarvan er eentje dateert uit 2009, 1981 en een van misschien van nog voor de oorlog. Laatstgenoemde is dringend aan vernieuwing toe. Er werd aanvankelijk gekeken om het op te lappen, maar de structuur was te oud, dus moet het tegen de vlakte. Nieuwe ramen en deuren, isolatie… alles moest grondig aangepakt worden. De grootste hap uit het budget gaat dus daar naartoe. Ook het gebouw waar de jongens verblijven uit 1981 is aan een grondige opknapbeurt toe. De ramen zijn nog met enkelvoudig glas en stalen kaders. Dit is niet meer van deze tijd. De verwarmingskosten vlogen voor de Chiro letterlijk door de ramen en deuren. In 2019 werd het dak nog vernieuwd van dit gebouw. Dit worden dus duurzame investeringen.”

Er werd aanvankelijk gekeken om het op te lappen, maar de structuur was te oud, dus moet het tegen de vlakte – Jonas Hillaert (voorzitter vzw Chiroheem Avelgem)

“Het dossier is nu uitgesteld tot eind september, dan kunnen we het indienen. We hopen dus om tegen eind dit jaar, misschien al in november, te weten waar onze middelen vandaan zullen komen. Het gros van de werken zouden tussen september 2024 en juni 2025 uitgevoerd worden. Ons dossier ziet er goed uit, ik heb er dus alle vertrouwen in”, aldus de naar Moen uitgeweken Avelgemnaar.