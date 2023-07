Cheque van Red Rock Rally voor Brugse jeugdorganisatie Komerbi

Aïsa Knockaert, medewerker Red Rock Rally, verraste zondagnamiddag de jongeren van Komerbi tijdens hun picknick op de Burg met een cheque van 550 euro voor hun werking. Wie tijdens de jongste Red Rock Rally een herbruikbare beker afgaf aan de bar, schonk 10 cent aan Komerbi. In totaal werden 5.500 herbruikbare bekers binnengebracht.

Komerbi is een Brugse jeugdorganisatie die in 2019 werd opgericht door Samia Helsmoortel en Salim Benaadjou en zowel een vrijetijdsaanbod als een leerplatform voorziet voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. Momenteel helpt Komerbi een 60-tal jongeren in hun schoolloopbaan, talentontwikkeling, zelfontplooiing en identiteitsontwikkeling.

“Het idee achter Komerbi vloeit voort uit de nood aan een ‘safe space’ voor deze Brugse jongeren en de overtuiging dat de talenten van alle jongeren binnen en buiten de school ontwikkeld moeten worden”, luidt het.

(CG)