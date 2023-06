Charlotte (16) is Kinderkrak in Komen-Waasten

Scout in hart en nieren, geëngageerd en meteen ook een voorvechter voor de rechten van de vrouw? Charlotte Hauspie (16) is niet van een kleintje vervaard. Ze kreeg de jeugdbeweging als het ware met de paplepel toegediend, want ook haar moeder was een overtuigd lid van de scouts. “Toen ik 4 jaar oud was, trok mijn mama me mee naar de lokalen van de scouts en schreef me in, ik ben er nooit meer vertrokken!”

Twaalf jaar later spreekt Charlotte nog altijd met onbegrensde overtuiging over haar jeugdbeweging en vooral het engagement dat ze aanging. Ze is een van de drijvende krachten achter de talrijke evenementen die de scouts jaarlijks organiseren. Haar drijfveer? Een project in Letland waarbij een boerderij wordt omgetoverd tot een sociale werkplaats voor wie aan de rand van de maatschappij dreigt te verdwijnen. Meer nog dan alleen maar fondsen werven, is ze ook niet te beroerd om zelf de mouwen op te stropen, richting Letland te trekken en daar meteen ook mee te helpen op de werf. Met 16 jaar op de teller lonkt ook een nieuw doel voor Charlotte. “Ik wil me meer en meer gaan inzetten voor de rechten van de vrouw en vooral het behouden van de vrouwelijkheid. Ik doe dat vooral door middel van dans waar ik een girly stijl heb. Het helpt om het vertrouwen in jezelf te verstevigen en ik hoop dan ook dat ik dat kan overbrengen op andere meisjes.” (SR)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023