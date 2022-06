Charlien (14) is Kinderkrak in Staden

Charlien Prinzie beoefent al sinds jonge leeftijd acrogym. Op haar zesde kwam ze bij turnclub Flink en Fris in Roeselare terecht nadat zowel de school als Bart Bruneel van kinderopvang ’t Dolfijntje merkten dat ze wel heel lenig was.

“Op aanraden van Bart trokken we naar Flink en Fris met de bedoeling haar in te schrijven voor kleuterturnen”, vertelt papa Jan. “Het kleuterturnen bleek volzet te zijn, maar na een test kon Charlien meteen starten bij de talentjes.” Charlien doet aan acrogym. “Acrogym staat voor acrobatisch turnen en wordt in een team van twee of drie beoefend”, legt Charlien uit. “Daarnaast doe ik ook aan tumbling. Daarbij moet je op een lange baan salto’s uitvoeren. Daar treed ik evenwel niet in competitie aan. In het acrogym behaalde ik ondertussen al drie provinciale titels en werden we ook derde op het Vlaams kampioenschap. Ik ben ook aangesloten bij turnclub Jumping Jack uit Houthulst. Daar geef ik ondertussen ook al twee jaar les.”

“Acrogym is voor Charlien ondertussen geen passie meer, maar bijna een obsessie”, aldus vader Jan. “Charlien geeft per week een uur les en volgt 7 uur training. En dan hebben we het nog niet over de vele uren dat ze thuis oefent.” (BCH)

