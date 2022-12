CAW lanceert project ‘Puberteit zonder Spijt’ met tips voor ouders, pubers en hulpverleners

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Zuid-West-Vlaanderen stelt met ‘Puberteit zonder Spijt’ een nieuw project vol aanwijzingen en werkwijzen voor dat de ouder-kindrelatie gemakkelijker bespreekbaar moet maken. Naast de brochure worden ook een daaiboek en methodiekenkoffer ontwikkeld.

Puberteit zonder spijt werd ontwikkeld vanuit signalen van ouders én jongeren. “Tieners vinden dat ouders hen niet begrijpen, ouders zeggen dat pubers opvoeden een uitdaging is”, vertelt Natasja Devos van CAW. “De rode draad is communicatie. Na lang zoeken en ontwerpen, hebben we alle input gebundeld in een brochure.”

De ongeveer 40 pagina’s tellende brochure werd recent voorgesteld in het CAW-onthaalpunt in Waregem. De ene zijde van het boekje is een ‘Survivalgids voor pubers’, als je het omdraait dan vind je ‘Tips voor ouders’. “Het staat vol info die zowel jongeren, ouders maar ook hulpverleners kunnen gebruiken tijdens gesprekken. Ook in scholen kan het een interessante handleiding vormen.”

Spelmateriaal

Naast de brochure, die vanaf heden verkrijgbaar is, staan nog twee andere acties in de steigers. “We hebben namelijk een draaiboek ontwikkeld voor het organiseren van ouder-jongerenbijeenkomsten”, zegt collega Florine Stragier.

“We brengen ook een methodiekenkoffer uit met spelmateriaal dat gebaseerd is op de thema’s en tips uit de brochure.” (LV)

De koffer en het draaiboek zullen vanaf februari beschikbaar zijn. De brochure kan je fysiek kopen of downloaden via www.caw.be/puberteit-zonder-spijt. Met vragen over het project kan je terecht bij preventie@cawzuidwestvlaanderen.be.