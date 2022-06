Casper (9) is Kinderkrak in Ruiselede

Casper De Sutter (9) is de zoon van Ward en Annelies Vercruysse en woont met zijn ouders en broertjes César en Cérylle in de Kruiswegestraat.

Hij is leerling in de plaatselijke basisschool De Kiem en voetbalt heel graag. Zijn ploeg, de U10 van de Groene Leeuwen, werkt een schitterend seizoen af, onder de kundige leiding van ervaren coach Walter Wyckstandt. Zowel de coach als speler Casper beseffen en beklemtonen dat het mooie resultaat, de verdienste is van de hele ploeg, met een warme en hechte teamgeest. “Ploegwerk uiteraard, maar toch schuif ik Casper naar voren, als de exponent en het schoolvoorbeeld van inzet en drive”, zegt Walter Wyckstandt. “Van vijf tornooien wonnen we er vier en in de cup van een dagblad haalden we de halve finale. Het heeft me vooral gefascineerd hoe Casper zo snel en effectief de ontplooiing maakte van veldspeler tot doelman.” Zelf vertelt Casper bijna lyrisch over zijn voetbalgenot. “Voorlopig ben ik hier de enige die voetbalt. Papa houdt meer van snel fietsen met de club uit Kruiskerke. Het is leuk dat alle vriendjes van mijn voetbalploeg goed overeenkomen. Ik heb nu twee seizoenen gespeeld en ik hoop hier zo lang mogelijk te kunnen blijven en mogen voetballen” (RV)

