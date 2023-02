Cartoonist Chris Toon uit Lombardsijde start goochelschool: “Een primeur aan de kust”

Chris Toon uit Lombardsijde is cartoonist, maar ook een fervent goochelaar. Al jaren gaat hij de baan op met zijn tovershows. Daarnaast was hij ook lid van een goochelclub in Kortrijk, maar de verplaatsingen werden hem te veel. Met de oprichting van ‘The Monday Magicians’, zorgt hij voor een primeur aan de kust.

We kennen allemaal wel de goocheldoos uit onze jeugd. Misschien had je zelfs wel zo’n hoed met dubbele bodem. Een blauwe maandag was je bezeten, maar na verloop van tijd was de magie uitgewerkt. Echte goochelfanaten kunnen nu wel hun school afmaken. Op maandag 6 februari 2023 komen ze voor het eerst samen in de Wiek, hun vaste locatie te Leffinge.

“Ik ga praktisch iedere dag en dit al 15 jaar lang als goochelaar gaan optreden, en was lid van een goochelclub in Kortrijk. Het werd echter steeds moeilijker om dit te combineren. Omdat er niet echt een club bestaat aan de kust, groeide het idee om er hier één op te richten. Het idee werd afgetoetst bij andere goochelaars”. De interesse bleek groot, want intussen zijn ze reeds met twintig leden. “Eigenlijk zitten we al aan onze limiet”, zegt Chris Toon. “Iedereen krijgt per avond een vrij podium. Indien twintig mensen een act brengen, zitten we snel aan een avondvullend programma van twee uur. Ik denk dat een dertigtal leden het maximum wordt. Zo houden we het aangenaam voor iedereen en krijgt iedere goochelaar de tijd om zijn ding te doen. Maar geïnteresseerden mogen nog altijd contact opnemen”, klinkt het.

Jong bloed

Met de goochelclub wil Chris goochelaars uit de kustregio samenbrengen. “Het is de bedoeling dat we maandelijks samenkomen om van elkaar te leren. Ik hoop vooral jongere mensen aan te trekken, om hen zo het goochelen te laten ontdekken. Kinderen zitten tegenwoordig steeds meer gekluisterd achter een scherm. Daarbij vraag ik me af of ze wel weten van het bestaan van goochelclubs.”

Verschillende niveaus

De bedoeling is om te leren van elkaar. “Wat ons zal onderscheiden van andere clubs is dat er verschillende niveaus zullen zijn van goochelaars. Er zitten bijvoorbeeld een paar ballonnenclowns bij die simpele goocheltrucs doen. Daarnaast zijn er professionele goochelaars, theatermakers en illusionisten. De overeenkomst is dat ze het publiek laten geloven dat ze het ‘onmogelijke’ doen, het verschil is dat de goochelaar zich bezighoudt met kleine trucs en een illusionist met grote podiumtrucs. Zo willen we als club een mix maken van het beste dat er is”, aldus Chris.

Het parlando

“We zullen ook wedstrijden organiseren binnen de club, zodat de leden elkaar kunnen uitdagen om beter te worden. Zo kunnen we samen groeien als goochelaars en elkaar prikkelen om onze lat hoger te leggen. Er is een heel puntensysteem bij zo’n wedstrijd, net als bij kunstschaatsen. Er zal gelet worden op je techniek, het contact met het publiek en of je verhaal wel klopt, het parlando. We zullen ook met thema’s werken. Bijvoorbeeld tegen volgende maand moet iedereen een act hebben met tandpasta. Daardoor zal je kunnen vergelijken”, klinkt het.

Is het internet, behalve een vriend voor goochelaars ook geen vijand, omdat het geheimen prijsgeeft? Chris Toon gelooft niet dat je met uitsluitend YouTube-instructies een groot goochelaar wordt. “Je kunt technisch begaafd zijn, maar het is een expressieve hobby, waarmee je mensen live wilt verwonderen. Het leuke van goochelaar zijn is dat deze mensen goed samen werken. Met onze club erbij zijn we met 3 clubs in West-Vlaanderen. Ik heb wel echt het gevoel dat die 3 clubs aan elkaar hangen. Dit is een toffe bende die heel graag informatie deelt met elkaar.” (Peter Germonprez)

Contact opnemen kan via de website tovershows.be of via info@tovershows.be.