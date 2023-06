Caro (9) is Kinderkrak in Oostende

Caro was zo begaan met haar beste vriend Aaron dat ze radiozender Qmusic inschakelde.

“Mijn beste vriend is Aaron. Hij is echt mijn maatje”, zegt Caro. In december 2019 werd bekend dat Aarons papa ziek was. “Er werd thuis, en later op school, open over gepraat”, zegt Caro’s mama. Aarons papa overleed in november 2022 aan kanker. “Het maakte op mij een grote indruk”, zegt Caro. De klasgenootjes konden kiezen om de uitvaart bij te wonen. “Ik heb geen seconde getwijfeld”, aldus Caro.

“Rond Sinterklaas was er een actie op Qmusic waarbij elke beller een cadeautje kreeg. We vroegen of ze tickets konden regelen voor Pairi Daiza voor Aaron en zijn familie. En zo geschiedde. Ze kregen zelfs een abonnement!”

Caro is ook op andere vlakken zeer sociaal. “Als ik zie dat iemand pijn heeft of er ruzie is, dan probeer ik te helpen of te bemiddelen. En ik schenk mijn oud speelgoed, knuffels en kleren aan kinderen die het moeilijk hebben”, zegt Caro. De nominatie door haar juf komt voor Caro toch als een verrassing: “Ik had het niet verwacht maar het is wel cool.” (EFO)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023