CAR Houtland-Westkust viert fusie en nieuw gebouw

Het gloednieuw gebouw van Centrum voor Ambulante Revalidatie ‘t Veld werd door de raad van bestuur en alle medewerkers ingehuldigd. Ook door de fusie met het CAR Elora in Nieuwpoort zal het zorgteam in Aartrijke kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis nog beter kunnen begeleiden. CAR Houtland-Westkust is de nieuwe naam.

Centrum voor Ambulante Revalidatie ’t Veld in Aartrijke is een centrum waar gezinnen met peuters, kleuters en kinderen tot en met het zesde leerjaar uit Zedelgem en randgemeenten met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen terechtkunnen. Een team van 40 therapeuten en specialisten staat er klaar om per kind de stoornis of achterstand ruim in beeld brengen. Na een diagnose worden de ouders en kinderen door onder meer kinderartsen, psychopedagogen en logopedisten optimaal begeleid.

“Aan de uitbreiding van de oude gebouwen langs de Ichtegemsestraat was er nood door te veel verspreide en kleine lokalen, en meer vraag naar nieuwe therapieën”, weet directeur Leen Cautereels. “Jaarlijks voorzien we in CAR ‘t Veld therapieën voor een 200-tal kinderen vanaf de leeftijd van anderhalf tot en met 12 jaar. In ons centrum hebben we ook een uitgebreide kleuterwerking en een gestegen vraag naar vroegrevalidatie van peuters. Door alle nieuw ingerichte lokalen hebben we nu meer ademruimte om met alle kinderen in alle rust te kunnen werken, individueel of in kleine groepjes. Dankzij de eerdere fusie met CAR Elora uit de kuststreek is er een samenwerking van de administratie en coördinatie. De medische kennis en ervaring wordt ook tussen deze centra uitgewisseld.”

Oudertraining

Bij een CAR kloppen ouders met hun kinderen aan, nadat vaak het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) of de school hen doorverwees. Gezinnen kunnen er ook zelf terecht. Het nieuwe CAR Houtland-Westkust wil in het nieuw gebouw nog meer de ouders betrekken bij de therapie die hun kind er volgt. Zij kunnen er meevolgen hoe hun zoon of dochter begeleid wordt, deelnemen aan groepsactiviteiten, of soms zelf ook oudertraining krijgen. Nu zijn er ook lokalen om met hen te spreken.

“Voor stoornissen van het gedrag, zoals autisme of de aandachtsstoornis ADHD, is een andere aanpak en omgeving nodig dan voor de begeleiding van kleuters”, duidt directeur Cautereels het nut van de nieuwe ruimtes. “In ons centrum gaat het steeds om een meer complexe stoornis. Het is altijd wel een combinatie van mentale problemen op school en in het gezin dat te veel afwijkt bij leeftijdsgenoten. Daarvoor hebben we vakkennis van meer dan één arts of therapeut nodig is. Zo onderzoeken we onder meer op vlak van taal en motoriek, en nemen we IQ- en aandachtstesten af. Ons centrum is een schakel in het leven van kinderen. We proberen hen bij te sturen en vaardigheden en zelfvertrouwen aan te leren om in het verdere leven sterker te staan. Om het beste uit hen te halen.” (HV)