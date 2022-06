Camille (16) is Kinderkrak in Waregem

Camille (16) is de dochter van Pascal (45) en Vicky Damman (43). Ze woont in de Opstalstraat in Desselgem en heeft één broer Mathis (18) die bij de U23 van Zulte Waregem voetbalt. Ze volgt bedrijf en organisatie in de campus Hemelvaart. Sinds haar zesde rijdt ze paard en onlangs is ze geselecteerd voor de nationale ploeg jumping. Ze vertegenwoordigde ons land op een internationaal tornooi in Lamprechthausen in Oostenrijk en was vorige week nog actief in Lier.

“Ik heb de passie van mij pa”, verduidelijkt Camille. “Hij reed vroeger ook paard en op mijn vijfde verjaardag kreeg ik een pony’tje. Het zat in een knus stalletje bij ons thuis en ik kon het iedere dag verzorgen en eten geven. Ik had onmiddellijk de smaak te pakken. Een vriend van papa kwam de eerste springlesjes geven en al vlug gingen we eens op jumping.” Camille kreeg op haar tiende een grotere pony waarmee ze Belgisch kampioen werd. Op haar twaalfde kreeg ze haar eerste paard. “Ik krijg nu les van verschillende ruiters en heb ondertussen drie paarden. Ze moeten iedere dag gereden en verzorgd worden. Een grote opgave die ik met veel passie voltrek. Ik neem geregeld deel aan nationale en internationale jumpings. Het is zeer leuk om de passie te delen met papa die me altijd begeleidt en steeds helpt met het opzadelen. Alles gebeurt een beetje met vallen en opstaan maar ik geniet er nog elke dag van.” (PP)

