Buurvrouw Tracey helpt kleine Victor (4) met financieren staptherapie: “We haken 200 unieke kerstboompjes”

In het atelier van Coffee en Wol in de Roeselarestraat zitten een vijftiental dames te haken. Ze maken een kerstboompje dat als afwerking een mooie knoop krijgt met daarop de naam Victor. Initiatiefneemster Tracey wil zo haar steentje bijdragen om de dure staptherapie die Victor Everaert volgt, te bekostigen.

Door een genetische aandoening zijn de hersenen van Victor Everaert (4) onderontwikkeld. Dat werd snel duidelijk toen na drie maanden bleek dat de hoofdomtrek van Victor te klein was. Zes maanden later kwam de diagnose: FoxG1, een afwijking in het DNA dat bij 1 op de 100.000 kinderen voorkomt. Victor kan heel veel zaken niet die voor een andere vierjarige vanzelfsprekend zijn. “Hij kan niet rollen, niet zitten, niet stappen, niet spreken,…”, zegt mama Melissa Opsomer. “Hij heeft last van epilepsie, het is niet duidelijk hoever zijn zicht precies reikt. Niemand weet wat de toekomst brengt maar toch willen we hem alle mogelijke kansen bieden. Zo zien we dat zijn rompcontrole verbeterd is, hij kan al wat meer rechtop zitten en we laten hem staptherapie volgen bij revalidatiecentrum TrainM in Antwerpen.” In dat revalidatiecentrum leren kinderen te stappen met behulp van robots. Die robots herhalen de bewegingen zo vaak dat de hersenen die opnieuw kunnen aanleren en zo misschien terug kunnen leren stappen. “Victor vindt het er geweldig”, zegt Melissa. “De therapie is goed voor zijn stappen, maar ook voor andere spieren en zijn darmen. Kortom, het is een van die kansen die we hem willen geven, hoe duur ze ook is”, verklaart Melissa.

Geen terugbetaling

De therapie bij TrainM is echt heel duur. Ouders Melissa en Frederik betalen 200 euro per sessie en er is geen terugbetaling door het ziekenfonds. En dus schieten vrienden en familie in actie. Er was al een verkoop van pralines, van pannenkoeken, een crowdfunding en ook Tracey Deré, de buurvrouw van nona Caroline, wou iets doen voor Victor.

“Ik ben klant bij Coffee en Wol in de Roeselarestraat”, vertelt Tracey. “Op een dag sprak ik Els Mortier van Coffee en Wol over mijn intentie om een actie op te zetten voor Victor. Het was haar idee om een workshop te organiseren waarbij de deelnemers een kerstboom in wol leren haken. Het atelier zat stampvol haaksters, een echt succes. Els schonk de wol, het boompje wordt afgewerkt met een knoopje geschonken door giftshop Sybelle. Het zijn unieke stukjes, in totaal worden er maar 200 gemaakt. Ze kosten maar 10 euro. Ook de opbrengst van de workshop wordt integraal gestort op de staprekening van Victor.”